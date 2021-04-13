Причины роста цен на продукты назвали в акимате Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель руководителя ГУ «Управление по инвестициям и развитию предпринимательства города Нур-Султан» Гульмира Ермолдина перечислила факторы, влияющие на рост цен на продукты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Хочу сказать, что в связи с пандемией, удорожанием сырья, транспортных расходов – на все это оказала влияние пандемия. Конечно, цены растут. Инфляция идет. Данный рост прослеживается на территории всей республики», - сказала Гульмира Ермолдина на брифинге в акимате.

По ее словам влияет и то, что продукты завозятся из других регионов.

«Учитывая, что вся продукция в город у нас практически завозная, естественно, это отражается на ценах в городе. Хочу сказать, что с начала года плодоовощная продукция подорожала на 7%, яйцо подорожало на 10%», - отметила спикер.

«Относительно куриных яиц, вы знаете, что был падеж птицы, в связи с чем данный рост был зафиксирован по всей республике», - добавила Г. Ермолдина.



