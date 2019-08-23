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Причины разгерметизации нефтяной скважины назвали в Атырау

Автор:  
Виктор Сутягин
23 Августа 2019, 19:17
Причины разгерметизации нефтяной скважины назвали в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Причины разгерметизации нефтяной скважины на месторождении имени Нуржанова назвали в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Скважина №312 эксплуатируется с 1981 года. В начале июля скважина АО «Эмбамунайгаз» была передана компании ТОО «КазТехМунайСервис» для проведения работ по ограничению пластовой воды. А та, в свою очередь, передала ее непосредственному исполнителю - ТОО «Геоконтроль». Разгерметизация устья скважины, из-за чего произошла утечка газо-водной смеси, произошла 17 августа. Причина – несоблюдение технологии производства работ со стороны бригады ТОО «Геоконтроль». 18 августа утечка газо-водяной смеси была успешно ликвидирована. Со стороны заказчика – АО «Эмбамунайгаз», оказана всесторонняя помощь в обеспечении материалами, оборудованием и специализированной техникой», - проинформировали в пресс-службе АО «Эмбамунайгаз».

На сегодня все работы по ликвидации последствий разлива завершены. Территория скважин рекультивирована. На скважине проводятся работы согласно плану по капитальному ремонту. Это происшествие не является аналогией аварии на месторождении Каламкас, где произошло грифонооброзование при бурении скважины.

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