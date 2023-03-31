Причины расхождения данных по налоговым льготам объяснил в Миннацэкономики

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Причины расхождения цифр в налоговой отчетности объяснил вице-министр национальной экономики РК Азамат Амрин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Это связано с тем, что в самой налоговой отчетности у нас нет полной информации, поскольку, как вы знаете, у нас в предыдущие годы была работа по оптимизации налоговых форм, налоговой отчетности. Для облегчения работы понятно, что часть строчек исключалась, поэтому неполная информация отражалась, теперь мы это исправим», - сказал Азамат Амрин, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Сената.

Ранее сообщалось, что высшей аудиторской палатой проведен аудит эффективности деятельности государственных органов в части налоговых льгот. Результаты проверки выявили отсутствие конкретности в вопросе идентификации налоговых льгот, практически неизвестны, каковы объемы расходов бюджета. Даже между двумя государственными органами, а именно Министерством нацэкономики, отвечающим за налоговую политику, и Комитетом госдоходов Министерства финансов, осуществляющим применение налоговых льгот, существует разница в сумме убытков, понесенных в результате налоговых льгот.