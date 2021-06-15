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Причины расхождений с таможенной статистикой КНР назвал Ерулан Жамаубаев

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
15 Июня 2021, 17:47
Причины расхождений с таможенной статистикой КНР назвал Ерулан Жамаубаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев объяснил, почему данные по таможенной статистике сильно разнятся с аналогичными данными из КНР, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ряд замечаний касался расхождений с таможенной статистикой Китайской Народной Республики. Здесь есть также ряд объективных причин – прежде всего, китайский экспорт в сторону Казахстана всегда оформляется как экспорт, хотя большая часть через Казахстан проходит как транзитный груз», - сказал Ерулан Жамаубаев на брифинге в СЦК, отвечая на вопросы журналистов.

«Те бизнесмены, которые оформляют, делают это как транзитный груз, - продолжил свою мысль министр. - И из-за этого у нас серьезные расхождения в статистике. Тем не менее, за последние три года мы проделали огромную работу. И весь обмен информацией с китайской стороной у нас сейчас идет в режиме реального времени».

По его словам, уже к настоящему моменту эти расхождения сокращены на 25%.

«Эту работу будем продолжать. Был еще ряд замечаний в плане доходной части бюджета, в плане оптимизации бюджетных расходов. Мы все эти рекомендации учли и будем использовать в дальнейшей работе Правительства», - заверил Е. Жамаубаев.


Экономика   Минфин РК   Китай  
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