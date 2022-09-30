Причины простаивания нового Ледового дворца в Костанае разъяснили в акимате

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Запущенный в работу в конце февраля текущего года новый Ледовый дворец в Костанае в летнее время не принимал посетителей и учебно- тренировочные группы спортивных школ в связи с неполадками. Сейчас они устраняются и Дворец заработает в штатном режиме уже в октябре, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на заместителя руководителя областного управления физической культуры и спорта Елену Кирееву.

Как выяснилось, простаивал Ледовый дворец по техническим причинам. В октябре юные спортсмены уже смогут вернуться к привычным тренировкам на льду, заверяют чиновники.

«Сейчас в новом ледовом дворце происходит охлаждение платформы для заливки льда, обрабатывается разметка, как для хоккея, так и для нового вида спорта – для керлинга. Как только все это сделают, начнется заливка льда. Также заканчивается благоустройство вокруг здания. В октябре ледовый дворец будет работать в полном объеме для учебно-тренировочных групп спортивных школ и для населения», - прокомментировала Е. Киреева.

Костанайским спортсменам в связи со сложившимися обстоятельствами летом пришлось проводить тренировки на улице.

«Летом закрывали, потому что была техническая причина. Появился конденсат, была проблема с электросетями, на всю мощность все оборудование не могло быть запущено, где-то были перебои с вентиляцией. Поэтому и пошел конденсат, - отметила Е. Киреева. – Было принято решение, что в летний период дети могут тренироваться без льда, с целью безопасности, на время устранения неполадок».

Дети, по словам К. Киреевой, занимались в летний период общей физической подготовкой.

«Если была необходимость подготовки к соревнованиям, родители возили детей в Рудный. В октябре оба Ледовых дворца – и новый, и старый, будут работать в штатном режиме», - подытожила она.

Ранее сообщалось, что в Костанае состоялось торжественное открытие Ледового дворца. Дворец построен в рамках механизма ГЧП. Планировалось, что здесь будут заниматься не только спортсмены по зимним видам спорта, можно в новом дворце проводить и соревнования, к примеру, по единоборствам.













Фото: www.ng.kz