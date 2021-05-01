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Причины прорыва дамбы Сардобинского водохранилища озвучили власти Узбекистана

Автор:  
Мадибек Джанибеков
1 Мая 2021, 17:13
Причины прорыва дамбы Сардобинского водохранилища озвучили власти Узбекистана

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Власти Узбекистана озвучили три основных причины прорыва дамбы Сардобинского водохранилища. О результатах расследования причин трагедии в ходе брифинга сообщил первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям РУз генерал-майор Абдулла Кулдашев, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Прежде всего, вина лежит на Министерстве водных ресурсов — ведомство допустило безответственность в организации, проектировании и построении объекта. Не утверждены правила пользования данным водохранилищем при полноценной эксплуатации сооружения. В этом процессе грубо нарушены технические и нормативные требования.

Вторая причина: проектная организация ООО UzGip, которая подготавливала рабочую документацию на водохранилище, самовольно вносила изменения, не учитывая моменты из ТЭО. Так, например, игнорировалась конструкция и сейсмостойкость плотины.

Ответственность за произошедшее также несет подрядчик и субподрядчики ОАО «Узбекистон темир йуллари», которые не соотнесли показатели на бумаге и в реальности — плотность грунта тела плотины, толщина фильтра и защитного каменного слоя оказались ниже проектных. Получается, что при возведении Сардобинской плотины нарушения были совершены еще на этапе проектирования и усугубились при строительстве и эксплуатации», - сообщил А.Кулдашев.

По данным замглавы МЧС 17 должностных лиц были привлечены к уголовной ответственности. Их дела переданы в Верховный суд. Сейчас в рамках уголовного дела продолжаются ревизионные и следственные действия по законному расходованию бюджетных средств, выделенных на строительство водохранилища.

Напомним, 1 мая 2020 года из-за смыва нижней части дамбы Сардобинского водохранилища произошел разлив водной массы на территории Сардобинского района Сырдарьинской области Узбекистана. Для снижения основного потока воды узбекской стороной были открыты шлюзы в сеть оросительных каналов. В результате чего произошло подтопление населенных пунктов Женис и Жана Турмыс Мактааральского района Туркестанской области. Из подтопленных населенных пунктов Мактааральского района эвакуировали 5400 человек.


Фото: kun.uz


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