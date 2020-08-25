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Причины происшествий на высокоаварийных дорогах выяснили павлодарские полицейские

25 Августа 2020 22:00
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Причины происшествий на высокоаварийных дорогах выяснили павлодарские полицейские

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Майском районе Павлодарской области полиция провела обследование автодорог, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«Для обеспечения безопасности дорожного движения, профилактики дорожно-транспортных происшествий, снижения уровня травматизма на дорогах Майского региона инспектор группы дорожно-технической инспекции отдела административной полиции капитан Мирхат Мурзалинов провел обследование автомобильных дорог общего пользования, в том числе трасс республиканского и местного значения, - сообщили прессе в департаменте полиции Павлодарской области. - По результатам обследования автомобильных дорог выписано 56 предписаний по устранению выявленных недостатков».

По информации стражей порядка, в ходе рейда полицейский устанавливал причины, по которым случаются происшествия на дороге.

Кроме того, полиция обследовала 11 железнодорожных переездов.

«В результате выявлены отсутствие необходимых дорожных знаков, плохое состояние дорожного полотна и неисправное освещение», - отметили в пресс-службе департамента.

За плохое содержание дорог и несоблюдение других требований правил безопасности дорожного движения семь должностных лиц привлечены к административной ответственности по статьям «Невыполнение требований по производству работ на дорогах, содержанию дорог, железнодорожных переездов и других дорожных сооружений», «Повреждение дорог, железнодорожных переездов и других дорожных сооружений» КРКоАП. Виновным выписаны штрафы.


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#Павлодарская область   #Транспорт   #Безопасность   #МВД РК  
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Автор:

Антон Гагарин

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