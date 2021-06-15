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    16:23, 15 Июнь 2021 | GMT +6

    Причины профзаболеваний на работах с вредными условиями назвали в Правительстве

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-министра РК Ералы Тугжанов назвал основные причины профессиональных заболеваний на работах с вредными условиями труда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Показатель профессиональной заболеваемости на 10000 работающих составил 7,6 (2018 год - 7,9)», - написал Ералы Тугжанов в ответ на депутатский запрос.

    По данным анализа профзаболеваний установлено, что за 2018 год основными обстоятельствами и причинами возникновения профессиональных заболеваний и отравлений явились:

    - несовершенство технологических процессов – в 286 случаях (2018 год - 299 случаев);

    - конструктивные недостатки машин, механизмов, оборудования, приспособлений и инструментов - 155 случаев (2018 год - 177);

    - несовершенство санитарно-технологических установок - 31 случай (2018 год - 34);

    - несовершенство средств индивидуальной защиты – шесть случаев (2018 год - один случай);

    - нарушения правил техники безопасности - два случая (2018 год - два);

    - отсутствие средств индивидуальной защиты - один случай (2018 год - один);

    - и прочие - четыре случая (2018 год - пять).

    «В целом, все проблемные вопросы, поднимаемые работниками, занятыми во вредных и опасных условия труда, отрабатываются в рамках мер по совершенствованию законодательства. Работа в данных направлениях продолжается и находится на постоянном контроле Правительства», - заключил Ералы Тугжанов.



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