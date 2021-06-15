Причины профзаболеваний на работах с вредными условиями назвали в Правительстве
«Показатель профессиональной заболеваемости на 10000 работающих составил 7,6 (2018 год - 7,9)», - написал Ералы Тугжанов в ответ на депутатский запрос.
По данным анализа профзаболеваний установлено, что за 2018 год основными обстоятельствами и причинами возникновения профессиональных заболеваний и отравлений явились:
- несовершенство технологических процессов – в 286 случаях (2018 год - 299 случаев);
- конструктивные недостатки машин, механизмов, оборудования, приспособлений и инструментов - 155 случаев (2018 год - 177);
- несовершенство санитарно-технологических установок - 31 случай (2018 год - 34);
- несовершенство средств индивидуальной защиты – шесть случаев (2018 год - один случай);
- нарушения правил техники безопасности - два случая (2018 год - два);
- отсутствие средств индивидуальной защиты - один случай (2018 год - один);
- и прочие - четыре случая (2018 год - пять).
«В целом, все проблемные вопросы, поднимаемые работниками, занятыми во вредных и опасных условия труда, отрабатываются в рамках мер по совершенствованию законодательства. Работа в данных направлениях продолжается и находится на постоянном контроле Правительства», - заключил Ералы Тугжанов.