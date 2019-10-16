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Причины пожара в многоэтажном жилом доме выясняют в Таразе

16 Октября 2019 21:56
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Причины пожара в многоэтажном жилом доме выясняют в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Пожар в многоэтажном жилом доме потушен сегодня в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По данным департамента по ЧС Жамбылской области, в 15:30 на пульт «101» Тараза поступило сообщение о сильном пожаре крыши в пятиэтажном жилом доме во втором микрорайоне.

По предварительным данным, открытое пламя охватило кровлю и чердачные помещения 4-подъездного дома. Площадь пожара составила 840 квадратных метров. В ликвидации пожара были задействованы 46 человек личного состава и 9 единиц пожарной техники ДЧС области.

Сотрудники полиции оцепили придомовую территорию. Было эвакуировано из горящего здания 80 человек, в том числе 20 детей.

«В 16:41 пожар был локализован и в 16:56 потушен, - рассказал корреспонденту МИА «Казинформ» заместитель начальника ДЧС области Талгат Сабиров. – При пожаре пострадали двускатная крыша и чердак. Создана оперативная группа полиции, которая занимается расследованием причин произошедшего. Погибших и пострадавших нет. Когда начался пожар, дом сразу был отключен от электроэнергии и газоснабжения. На 18:00 представители городского акимата решали вопрос подключения здания к электро- и газоснабжению».

Как пояснил заместитель акима города Тараза Бейсенбек Жанбосынов, эвакуированных жильцов дома на время пожара временно разместили в расположенной рядом школе-интернате для слабовидящих.

«Для них акимат организовал ужин, и там же готовили ночлег. Но никто не пожелал там остаться, все разошлись по родственникам. С людьми договорились так, что завтра утром в 10:00 они должны будут в своих квартирах открыть окна для проветривания и просушивания. Свет и газ в течение 4 – 5 дней пока подавать не будем во избежание инцидентов. Сейчас готовим дом к подключению тепла. Как только подключим дом к электро- и газоснабжению, сразу же дадим тепло, чтобы прогреть и просушить квартиры».

Бейсенбек Жанбосынов отметил, что жильцы пострадавшего дома отнеслись с пониманием к сложившейся ситуации и готовы ждать подключения коммунальных услуг.




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Ключевые слова: Жамбылская область,
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Автор:

Галина Скрипник

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