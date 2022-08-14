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Причины повышения цен на электроэнергию назвал министр энергетики РК
14 Августа 2022 21:18

Причины повышения цен на электроэнергию назвал министр энергетики РК

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Министр энергетики РК Болат Акчулаков в ходе визита в Атыраускую область заявил, что в системе энергетики Казахстана есть большой износ оборудования и сетей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Причин для подорожания электроэнергии в стране несколько. Одна из них – повышение цен на топливо для ряда станций. Еще одна причина в том, что в стоимость электроэнергии заложено повышение зарплаты работников станций на 20-30%. У нас объективно сложилась ситуация с низкой заработной платой энергетиков, а это привело к большому оттоку кадров», - пояснил министр.

Что касается объема потребления энергии, по словам Болата Акчулакова, к сожалению, в системе энергетики Казахстана есть большой износ оборудования и сетей.

«Эту оценку мы частично закончили и по станциям, и по сетям. У нас достаточно тяжелая генерация, так как станции старые. Что нужно модернизировать и ремонтировать, то мы будем это делать, но нужно строить и новые станции. Я могу озвучить прогнозное потребление электроэнергии до 2035 года: это в районе 150-160 млрд кВтч против 114 млрд кВтч сегодня. Это на фоне убывания мощностей старых станций и необходимости строительства новых. Если ничего не строить и жить на текущих станциях дальше, то из 150-160 млрд кВтч мы сможем закрыть максимум 90. Поэтому мы предполагаем ввод 17,5 млрд кВтч от новых станций взамен убывающих. Планируется строительство станций в Кызылорде, идет модернизация всего алматинского энергоузла, три станции ТЭЦ, рассматриваются и другие варианты», – сообщил министр.

Ранее министр энергетики РК Болат Акчулаков озвучил запланированные меры по усилению электрических сетей Южной и Западной зон ЕЭС.

«Поручено обеспечить ввод мощностей электроэнергии и своевременную реализацию проектов по усилению электрических сетей Южной и Западной зон ЕЭС. На сегодня введено 340 МВт электрической мощности, до конца года планируется ввести дополнительно 240 МВт мощностей», - сказал министр.

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