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Причины повышения цен на бензин и дизтопливо назвал Алихан Смаилов

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
4 Апреля 2023, 11:26
Причины повышения цен на бензин и дизтопливо назвал Алихан Смаилов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов назвал причины повышения цен на бензин и дизтопливо в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Министерство энергетики в понедельник опубликовало проект решения по изменению цен на бензин и дизтопливо. Это непростое решение, но мы вынуждены такое решение принимать. Если сейчас этого не сделать, то в ближайшее время мы столкнемся с дефицитом ГСМ. В Казахстане очень высокий уровень потребления ГСМ. Если взять дизель, то в год потребляется 370 литров на душу населения. В той же России это всего лишь 225 литров, в Кыргызстане – 98 литров, в Узбекистане – 44 литра», - сказал Алихан Смаилов в кулуарах Правительства.

При этом, отмечает Премьер, уровень потребления в основных секторах экономики сильно не изменился.

По словам главы Правительства, государство принимает все меры для увеличения производства ГСМ. Так, в прошлом году был произведен рекордный объем дизельного топлива – 5,2 млн тонн. В целом за последние 5 лет производство бензина выросло на 70%, дизтоплива – на 33%.

«Наши НПЗ работают на пределе своих мощностей. Однако мы постоянно сталкиваемся с рисками нехватки ГСМ. Основным фактором вывоза и дефицита являются низкие цены на ГСМ в Казахстане. К примеру, в России дизель стоит дороже на 45%, в Кыргызстане – на 64%, в Узбекистане – в 2 раза. В итоге дешевое топливо различными путями перетекает в соседние страны», — отметил он.

А. Смаилов сообщил, что в марте потребление ГСМ выросло на 15% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. В этой связи, в текущем году республика, если не сократить диспаритет цен, может столкнуться с нехваткой в объеме до 850 тысяч тонн.

«Получается, что наше дешевое топливо работает на экономики соседних стран в ущерб собственным национальным интересам. Поэтому для стабилизации ситуации на рынке ГСМ необходимо снизить ценовую разницу. Это позволит уменьшить отток нефтепродуктов из страны и обеспечить потребности рынка. Иного пути у нас нет», — добавил Премьер.


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