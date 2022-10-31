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Причины побегов детей из дома назвали в МВД РК

31 Октября 2022, 13:51
Причины побегов детей из дома назвали в МВД РК
31 Октября 2022, 13:51

Причины побегов детей из дома назвали в МВД РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Старший оперуполномоченный по особо важным делам департамента криминальной полиции Министерства внутренних дел РК Нурлан Темирбаев сообщил, что в Казахстане среди несовершеннолетних чаще всего без вести пропадают выходцы из неблагополучных семей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Основными причинами ухода детей из дома являются конфликты с родителями, желание детей жить отдельно из-за регулярного употребления родителями спиртных напитков.

«После лишения родительских прав дети убегают из детских домов и впоследствии числятся пропавшими без вести. Бывают также случаи, когда дети убегают из дома и школы, чтобы избежать наказания со стороны родителей. Также они могут считаться пропавшими без вести в связи с долгой игрой в клубах», - сказал в ходе брифинга Нурлан Темирбаев.

По его словам, из 100 пропавших детей в первые сутки находятся 80, а по 20 проводятся дальнейшие розыскные мероприятия.

Он добавил, что в последние годы с учетом развития технологий молодые люди заходят на сайты знакомств, где знакомятся и договариваются о свидании. В большинстве случаев несовершеннолетние девушки уходят из дома, не сообщая родителям и родственникам о своих намерениях жить с человеком, которого они встретили в интернете, и не сообщают о себе в течение длительного времени. Из-за того, что родственники и близкие не знают о такого рода общении, не имеют доступа к переписке в социальных сетях, поисковая работа затрудняется.

Что касается взрослых, то исчезновение мужчин чаще всего связано с их выездом на сезонные работы, различными перелетами (вождение автомобиля, грузоперевозки и так далее) и командировками, женщин – со злоупотреблением алкоголя.

Ранее сообщалось, что на сегодня в Казахстане без вести пропавшим считается 801 человек.


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