15 Августа 2022 10:30

Причины плохого качества питьевой воды назвала главный госсанврач Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - На сегодняшний день одним из наиболее острых вопросов для акмолинцев остается качество питьевой воды. В каких районах Акмолинской области оно имеет наихудшие показатели и как этот вопрос на сегодняшний день решается в регионе, с корреспондентом МИА «Казинформ» поделилась главный государственный санитарный врач Акмолинской области Айнагуль Мусина.

- Айнагуль Советовна, как на сегодняшний день в Акмолинской области обстоят дела с питьевой водой?

- На протяжении ряда лет наш регион по качеству воды находится на одном из последних мест в РК. Причиной является неэффективная работа водопроводных сооружений. Государством принимаются меры, выделяются деньги для проведения ремонта. В этом году в Акмолинской области выделено 3,6 млрд тенге на реализацию трех проектов и 1 млрд - на завершение. Это строительство и реконструкция объектов водоснабжения.

- Как часто проводится мониторинг качества воды?

- Ежегодно на полугодие утверждается график проверок, а за 30 дней до мероприятия хозяйствующий субъект уведомляется о нем. Качество воды оцениваем по отобранным пробам. Но так как на сегодня кратность обследования - один раз в год, эти пробы не совсем показательны. При этом еще и за 30 дней мы уведомляем субъект! Поэтому мы проводим также мониторинг качества питьевой воды. К примеру, в период паводков.

Кроме того, хозяйствующие субъекты должны проводить и самостоятельный производственный контроль. Проводится он на базе существующих в регионе трех производственных лабораторий.

- Какие районы области имеют самые худшие показатели по воде?

- По качеству наихудший показатель у нас в Кокшетау, Жаксынском, Жаркаинском и Шортандинском районах. Причина – использование воды из открытых источников. По городу Кокшетау очистные сооружения уже более 20-30 лет как пришли в несоответствие, справляются только на 1/3. Сейчас качество воды в эпидемиологическом отношении поддерживается за счет того, что увеличивается доза хлора, но, конечно, в пределах санитарных требований. За счет этого по бакпоказателям у воды меньшее несоответствие. Однако по химическим показателям мы видим, что идет несоответствие - по цветности, мутности. По Кокшетау источники водоснабжения – Сергеевское и Чаглинское водохранилища. С Сергеевского водохранилища у воды хорошее качество, но идет она более 200 км, бывают порывы, аварии, поэтому вода тоже не всегда соответствует. Из Чаглинского водохранилища тоже требуется очистка донных отложений. С 2006 года разработан проект по реконструкции очистных сооружений Кокшетау, но в связи с тем, что было удорожание, уже трижды была корректировка. Будем надеться, что после третьей корректировки начнется реконструкция очистных сооружений, и в Кокшетау будет качественная вода. Вопрос стоит на контроле у Главы государства.

- Знаю, что сами санврачи часто поднимают вопрос о качестве воды в Жаксынском районе. Будет ли как-то решаться эта проблема?

- Объекты водоснабжения Жаксынского района недавно мы посещали вместе с курирующим область госинспектором. На протяжении 5-6 лет здесь остро стоит вопрос водоснабжения, и действительно санврачи неоднократно его поднимали. Теперь там началась реализация проекта по подключению водопровода к подземному источнику. В ноябре завершается реализация этого проекта и жители Жаксы, Белагаша наконец получат качественную воду. Можно сказать, что это оценка нашего труда.

- Насколько соответствует по качеству вода, покупаемая кокшетауцами через аппараты по очистке воды, которые на сегодняшний день есть на углу практически каждого дома? Проводили ли какие-то исследования санврачи в этой части?

- Да, конечно. В целом эти фильтры работают эффективно. По бактериологическим показателям несоответствий не было выявлено. По химическим показателям около трех проб имели незначительные несоответствия. Серьезных отклонений не было. Эта вода качественная, ее можно пить, но не рекомендуем употреблять ее в сыром виде. Ведь все зависит от владельца аппарата по очистке воды. Если он своевременно меняет фильтр, проводит замену, то вода будет качественной. Мы выборочно проводим производственный контроль, но ведь могут быть и недобросовестные владельцы.

Важно и наличие в таких аппаратах функции озонирования. Озон тоже необходим для обеззараживания. Знаю, что многие, набирая воду, не включают озон, в таком случае дезинфекция воды не проводится. Поэтому если кнопка озонирования есть, ей нужно обязательно пользоваться.

- В августе начинается сезон дождей, а также идет цветение воды, из-за чего показатели ее ухудшаются. Что Вы посоветовали бы жителям региона в связи с этим?

- Не нужно рисковать, нужно употреблять для питья бутилированную и кипяченую воду. Не пейте из неизвестных источников, мойте овощи и фрукты только чистой водой. Иначе можно подхватить острую кишечную инфекцию. К сожалению, у нас по области были такие факты. Так, более 150 человек в Шортандинском районе обратились за медицинской помощью, и в ходе эпидрасследования была доказана связь с употреблением недоброкачественной воды. Еще одна из мер профилактики заболеваний, связанных с недоброкачественной водой, - вакцинация против вирусного гепатита. Сейчас у нас регистрируются единичные спорадические случаи, но мы видим, что идет рост по сравнению с прошлым годом. Болеют не вакцинированные – и взрослые, и дети. Поэтому проверьте прививочный паспорт ребенка, если своевременно не получили вакцину против гепатита А, обязательно получите. Это защитит Вашего ребенка от заболевания.

- Спасибо за интервью!