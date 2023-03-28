Причины перебоев с питьевой водой в столице пояснили в Астана су арнасы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В ГКП «Астана су арнасы» объяснили причины сбоев в подаче питьевой воды в столице и сообщили о принимаемых мерах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

В последние несколько дней в соцсетях астанчане жалуются на перебои в подаче питьевой воды. Как пояснили в ГКП «Астана Су Арнасы», в связи с ростом населения города и интенсивной застройкой столицы наблюдается дефицит проектных мощностей по производству питьевой воды, поэтому в настоящее время принимаются меры по регулированию давления воды.

В связи с проводимыми работами в Астане будет действовать следующий график подачи воды:

с 04:30 до 09:30 - давление воды будет на повышенном режиме;

с 09:30 до 12:00 на пониженном давлении;

с 12:00 до 14:00 - на повышенном давлении;

с 14:00 до 18:00- на пониженном давлении;

с 18:00 до 00:00 - на повышенном давлении;

с 00:00 до 04:30 - на пониженном давлении.

«Эти меры будут приниматься до запуска новой насосно-фильтровальной станции . Строительство НФС началось осенью 2021 года. Ее мощность в 105 тысяч кубометров/сутки увеличит подачу водоснабжения всего города. Завершение строительства новой НФС - лето текущего года», - сообщили в «Астана су арнасы».

Просим всех потребителей рационально использовать воду, чтобы минимизировать негативное влияние на качество и количество поступающей воды в ваш дом. Благодарим за понимание.