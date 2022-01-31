+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -12 °С
Алматы: -1 °С
USD 434.34 EUR 491.93
RUB 5.56 CNY 68.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Причины отравления угарным газом назвали в Таразе

31 Января 2022 14:52
Поделиться:
Причины отравления угарным газом назвали в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Трагический случай произошел в Таразе из-за неправильной эксплуатации печного отопления, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Более тысячи овец погибло при пожаре в Туркестанской области
Семь пожаров ликвидировали за выходные в ВКО Более четырех тысяч преступлений зарегистрировали в Казахстане после снятия режима ЧП В Атырау Toyota столкнулась со скорой: двое пострадавших

Как сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области, 30 января, около трех часов ночи, в одном из домов частного сектора Тараза, из-за нарушения правил эксплуатации печного отопления на природном газе получила отравление угарным газом 70-летняя хозяйка дома.

«В тяжелом состоянии женщина была госпитализирована в больницу, где ночью скончалась. По предварительным данным, причиной несчастного случая послужило отсутствие тяги в дымоходе», - пояснили в ведомстве.

По информации департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области, случаи отравления угарным газом, в основном, происходят при неправильной эксплуатации бытового газового оборудования и отопительных печей.

«Необходимо быть бдительными и соблюдать правила безопасности, так как при неполном сгорании газа в продуктах его сгорания образуется угарный газ, который отравляюще действует на организм человека. Нарушая правила безопасности при пользовании газом, есть риск подвергнуть опасности не только себя, но и других. Не оставляйте в ночное время помещения, где установлены газовые приборы или отопительные печи, без открытых окон или форточек. Не используйте комнату, где стоят газовые приборы, для сна и отдыха», - пояснили в ведомстве.

Департамент по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области рекомендует жамбылцам устанавливать анализаторы угарного газа для собственной безопасности и в целях недопущения несчастных случаев.

Подписывайтесь на наш канал:

#Жамбылская область   #Происшествия   #Регионы   #МЧС   #ДЧС  
Поделиться:

Автор:

Галина Скрипник

Новости по теме
Более тысячи овец погибло при пожаре в Туркестанской области
Семь пожаров ликвидировали за выходные в ВКО
Более четырех тысяч преступлений зарегистрировали в Казахстане после снятия режима ЧП
В Атырау Toyota столкнулась со скорой: двое пострадавших
Популярное
1 Задержан подозреваемый в вандализме на кладбище в Уштобе
2 О процессе восстановления после январских событий в Казахстане рассказали в Израиле
3 Президент еще раз продемонстрировал, что готов обсуждать любые вопросы - эксперт
4 Эксперт прокомментировал озвученные задачи Президента на съезде партии Nur Otan
5 В интервью Президента мы получили ответ на многие волнующие  нас вопросы – Дария Кожамжарова
6 Ерлан Саиров: Нам нужны серьёзные институты разделения власти
Читайте также
Автомобиль врезался в дерево в Алматы: водитель погиб
В Атырау Toyota столкнулась со скорой: двое пострадавших
Задержан подозреваемый в вандализме на кладбище в Уштобе
О процессе восстановления после январских событий в Казахстане рассказали в Израиле
Президент еще раз продемонстрировал, что готов обсуждать любые вопросы - эксперт
Эксперт прокомментировал озвученные задачи Президента на съезде партии Nur Otan
В интервью Президента мы получили ответ на многие волнующие  нас вопросы – Дария Кожамжарова
Ерлан Саиров: Нам нужны серьёзные институты разделения власти
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив