Причины отравления угарным газом назвали в Таразе
ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Трагический случай произошел в Таразе из-за неправильной эксплуатации печного отопления, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области, 30 января, около трех часов ночи, в одном из домов частного сектора Тараза, из-за нарушения правил эксплуатации печного отопления на природном газе получила отравление угарным газом 70-летняя хозяйка дома.
«В тяжелом состоянии женщина была госпитализирована в больницу, где ночью скончалась. По предварительным данным, причиной несчастного случая послужило отсутствие тяги в дымоходе», - пояснили в ведомстве.
По информации департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области, случаи отравления угарным газом, в основном, происходят при неправильной эксплуатации бытового газового оборудования и отопительных печей.
«Необходимо быть бдительными и соблюдать правила безопасности, так как при неполном сгорании газа в продуктах его сгорания образуется угарный газ, который отравляюще действует на организм человека. Нарушая правила безопасности при пользовании газом, есть риск подвергнуть опасности не только себя, но и других. Не оставляйте в ночное время помещения, где установлены газовые приборы или отопительные печи, без открытых окон или форточек. Не используйте комнату, где стоят газовые приборы, для сна и отдыха», - пояснили в ведомстве.
Департамент по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области рекомендует жамбылцам устанавливать анализаторы угарного газа для собственной безопасности и в целях недопущения несчастных случаев.
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