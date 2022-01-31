Причины отравления угарным газом назвали в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Трагический случай произошел в Таразе из-за неправильной эксплуатации печного отопления, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области, 30 января, около трех часов ночи, в одном из домов частного сектора Тараза, из-за нарушения правил эксплуатации печного отопления на природном газе получила отравление угарным газом 70-летняя хозяйка дома.

«В тяжелом состоянии женщина была госпитализирована в больницу, где ночью скончалась. По предварительным данным, причиной несчастного случая послужило отсутствие тяги в дымоходе», - пояснили в ведомстве.

По информации департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области, случаи отравления угарным газом, в основном, происходят при неправильной эксплуатации бытового газового оборудования и отопительных печей.

«Необходимо быть бдительными и соблюдать правила безопасности, так как при неполном сгорании газа в продуктах его сгорания образуется угарный газ, который отравляюще действует на организм человека. Нарушая правила безопасности при пользовании газом, есть риск подвергнуть опасности не только себя, но и других. Не оставляйте в ночное время помещения, где установлены газовые приборы или отопительные печи, без открытых окон или форточек. Не используйте комнату, где стоят газовые приборы, для сна и отдыха», - пояснили в ведомстве.

Департамент по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области рекомендует жамбылцам устанавливать анализаторы угарного газа для собственной безопасности и в целях недопущения несчастных случаев.