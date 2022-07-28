28 Июля 2022 18:23

Причины отключения электроэнергии на АНПЗ расследуют в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Причины отключения электроэнергии на Атырауском НПЗ расследуют в Атырау. Об этом сообщили в пресс-службе АО «KEGOC», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На АНПЗ отключились вводы питающих линий 220 кВ. При этом эти линии со стороны АО «KEGOC» не отключались и оставались под напряжением. Накануне в 19:18 персоналом АНПЗ были включены питающие трансформаторы, что позволило АНПЗ приступить к восстановлению технологических процессов и набору нагрузки. Причина отключений на АНПЗ будет выясняться в результате расследования», - сообщили в пресс-службе АО «KEGOC».

Хронология событий, приведшая к остановке АНПЗ и других объектов на территории региона такова.

«27 июля в 18:08 в Атырауской области по причине неблагоприятных погодных условий (дождь, гроза, ураганный ветер), одновременно отключились две воздушные линии электропередачи (ВЛ) 220 кВ, питающие нефтеперекачивающую станцию «Курмангазы». ВЛ на балансе АО «Каспийский трубопроводный консорциум Казахстана» (КТК-К), персоналом которого обнаружены упавшие опоры линий электропередачи.

АО «KEGOC» оказывало помощь АО «КТК-К» в восстановительных работах – из аварийного запаса компании выделены опоры 220 кВ, организованы их погрузка и отправка. Также были задействованы ремонтные бригады, обеспеченные специальной техникой и снаряжением. В 18:42 в условиях продолжающихся неблагоприятных погодных явлений (дождь, гроза, ураганный ветер) по причине короткого замыкания отключились линии связи 220 кВ электростанции Karabatan Utility Solution с энергосистемой. В результате электростанция снизила генерацию до нуля», - сообщила пресс-служба энергетической компании.

Как ранее сообщалось, электроснабжение на Атырауском НПЗ восстановлено.







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