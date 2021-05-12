Причины ослабления тенге в апреле пояснил Ерболат Досаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Национальном банке РК рассказали о ситуации на валютном рынке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Негативный риск-сентимент, связанный с увеличением случаев COVID-19 в мире, продолжает оказывать давление на валюты и рынки развивающихся рынков, в том числе РК. Нерезиденты сократили позиции в ГЦБ РК (государственные ценные бумаги) на 248 млн долларов США в апреле текущего года. За апрель текущего года на фоне сокращения инвестиций нерезидентов и волатильности на внешних рынках курс тенге ослаб на 1% до 429,02 тенге за доллар США. В результате нетто-оттоки иностранного капитала из стран ЕМ (развивающиеся рынки – прим. авт.) и волатильность цен на нефть продолжают оказывать влияние на обменный курс тенге», – сказал председатель Национального банка РК Ерболат Досаев на заседании Правительства.

По состоянию на 11 мая курс тенге сложился на уровне 427,22 тенге за доллар.

Ранее в Национальном банке сообщили, что в апреле инфляция в Казахстане сохранилась на уровне 7%.