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Причины ослабления тенге назвали в Нацбанке

10 Ноября 2020 09:43
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Причины ослабления тенге назвали в Нацбанке

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Почему ослаб тенге за октябрь, рассказал председатель Национального банка Ерболат Досаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Валюты развивающихся стран в октябре продолжили ослабление на фоне реализации риска второй волны коронавируса в США и ряде европейских стран. Так, турецкая лира ослабла за месяц на 8,0%, российский рубль - на 2,2%, бразильский реал – на 2,3%», - сообщил Ерболат Досаев, выступая на заседании Правительства.

Он отметил, что наряду с валютами других развивающихся стран, реагируя на общие тенденции и падение цены на нефть, казахстанский тенге за месяц ослаб на 0,2% с 431,81 до 432,66 тенге за доллар США.

«При этом, конвертация активов Национального фонда в рамках гарантированного трансферта и обязательная продажа части экспортной валютной выручки компаниями квазигосударственного сектора в октябре сдерживали ослабление тенге. Обменный курс по итогам торгов на бирже 9 ноября текущего года составил 431,17 тенге за доллар США, укрепившись с начала месяца на 0,3%», - пояснил глава Нацбанка.

Ранее в Нацбанке заявили, что неопределенность касательно итогов президентских выборов в США привела к удорожанию доллара и ослаблению валют развивающихся стран.


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#Правительство РК   #Нацбанк Казахстана   #Экономика  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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