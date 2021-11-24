Причины ослабления тенге назвали в Нацбанке РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С начала месяца на внутреннем валютном рынке наблюдается негативная динамика тенге, несмотря на то, что ноябрь - так называемый «налоговый месяц». О причинах ослабления тенге и об основных событиях на внешнем и внутреннем рынках рассказала заместитель председателя Национального Банка Алия Молдабекова.

– Практически весь ноябрь, особенно последние дни, мы наблюдали ослабление тенге. С чем это связано?

- Динамика курса тенге отражает текущие тренды на внешнем и внутреннем рынках. Прежде всего – это падение цены на нефть, которое началось еще с конца октября. Как мы уже отмечали, стоимость котировок нефти снижалась по нескольким причинам, основные из которых: прогнозы избыточного предложения на рынке энергоносителей и намерения администрации президента США Байдена по реализации стратегических запасов нефти.

Впоследствии ситуация только ухудшалась: усилились опасения скоординированного использования стратегических запасов нефти. Вчера президент США дал поручение Министерству энергетики подготовить для высвобождения 50 млн баррелей нефти из стратегического нефтяного резерва для снижения цен на топливо, 32 млн баррелей из которых в будущем будут восполнены. В Белом доме подчеркнули, что вместе с США аналогичный шаг предпримут ряд других стран, включая Великобританию, Китай, Индию, Южную Корею и Японию. Наблюдается новый всплеск COVID-19, который охватывает Европу и США. Весь мир наблюдает за тем, как страны Европы вынуждено вводят жесткие ограничительные меры.

На этом фоне стоимость нефти марки Brent достигала минимального значения 77,58 долларов США за баррель. До вчерашней значительной коррекции, после достижения отметки 86,4 долларов за баррель 26 октября цена на нефть падала до 8,2%.

Продолжается глобальное укрепление доллара США против валют как развитых, так и развивающихся стран. По мнению экспертов, выбор главы ФРС США Дж. Пауэлла на второй срок поддержит тренд нормализации и в дальнейшем ужесточения монетарной политики, что приводит к усилению американской валюты.

Все вышеперечисленные факторы привели к ослаблению валют развивающихся стран, включая тенге. С открытия пятницы прошлой недели турецкая лира ослабла на 15,5%, мексиканское песо на 2,2%, южноафриканский ранд 1,4%. Российский рубль потерял более 1,5% и ослаблялся до 75 рублей за доллар США на фоне усиления геополитической неопределенности вокруг Украины, миграционного кризиса Беларуси, а также эскалации карабахского конфликта. В целом, с начала ноября индекс валют развивающихся стран упал на 3,8%, а индекс доллара США DXY против валют развитых стран укрепился на 2,5%. Тенге ослаб с пятницы прошлой недели на 0,4%, с начала ноября на 1,2%.

– Про внешние факторы понятно, а как складываются для тенге внутренние факторы? Разве налоговый период не должен был оказать поддержку тенге?

– Ухудшение динамики фундаментальных внешних факторов привело к повышению спроса на иностранную валюту, как со стороны юридических лиц, так и со стороны населения. Дополнительно к этому, конец календарного года традиционно характеризуется увеличением спроса на валюту в связи с использованием бюджетов и исполнением договоров.

На фоне восстановления экономической активности, продолжается рост импорта. По результатам 9 месяцев текущего года, импорт из России достиг 12,1 млрд. долларов США, увеличившись на 24,7% по сравнению с 9 месяцами 2020 года. По результатам только третьего квартала текущего года, импорт из России достиг 4,5 млрд долларов США, увеличившись на 29,2% по сравнению с третьим кварталом 2020 года.

Учитывая долю РФ в общем импорте, ослабление российского рубля оказало негативное влияние на тенге. Более того, ухудшение геополитического фона привело к более значительному ослаблению рубля, по сравнению с другими валютами развивающихся стран и смещению паритета рубль-тенге с 6,0 до 5,8. Это создало дополнительное давление на тенге в последние дни.

Налоговый период, несмотря на традиционные ожидания рынка, не оказал существенной поддержки курсу нацвалюты. Экспортеры, наперекор прогнозам аналитиков, ограниченно продают иностранную валюту, для уплаты налогов в бюджет они используют ранее накопленную тенговую ликвидность. Соответственно из-за небольших объемов «налоговых» продаж давление на валютном рынке усилилось, потому что те компании, которые ждали налоговой недели для покупки валюты, были вынуждены покупать доллары в условиях ограниченного предложения.

– Появились сообщения, что обменным пунктам не хватает наличной иностранной валюты из-за ограничений, устанавливаемых банками второго уровня. Прокомментируйте, пожалуйста, ситуацию.

– Как я уже отмечала, спрос на иностранную валюту вырос не только со стороны компаний, но и со стороны населения. Это в определенной степени связано с достижением отметки в 430 тенге за доллар и текущей тенденцией ослабления тенге в последние дни, которая усилила активность населения по приобретению валюты.

Увеличились объемы покупки как наличной валюты через банковские и небанковские обменные пункты, так и покупки безналичной валюты через онлайн-платформы БВУ. На сегодня все больший объем конвертаций проходит в онлайн-режиме. После усиления требований к обменным пунктам с 1 января 2020 года, число небанковских обменных пунктов сократилось по состоянию на 1 ноября т.г. почти на 40%.

Небанковские обменные пункты покупают наличную иностранную валюту у банков второго уровня. БВУ отмечают увеличение спроса со стороны обменных пунктов, к примеру, если в 3 квартале текущего года среднемесячный объем покупок со стороны обменников составлял 280 млн долларов, то в октябре – первой половине ноября объем вырос до 380 млн долларов.

Увеличение спроса привело к увеличению разницы (спреда) между курсами валют на бирже и курсами валют в обменных пунктах, но отмечу, что нехватки наличных долларов не наблюдается. Объемы продаж обменникам и курс продажи банки устанавливают самостоятельно. В условиях рыночного курсообразования, повышенный спрос и ограниченное предложение ведет не к дефициту иностранной валюты, а к ослаблению курса тенге до уровня, который этот спрос и предложение балансирует.

– А что может стать балансирующим фактором или фактором поддержки в текущей ситуации для тенге?

– Нужно понимать, что в условиях волатильности рынка текущая ситуация с ослаблением валют развивающихся стран, и тенге в том числе, носит временный характер и является адекватной реакцией на негативный внешний фон. Так, уже по итогам вчерашнего закрытия валюты развивающихся стран-экспортеров незначительно укрепились на фоне роста цен на нефть.

Продолжающееся восстановление экономической активности и рост импорта – объективные факторы, влияющие на объем спроса на иностранную валюту. Балансирующим фактором, который непосредственно оказывает влияние на объем предложения иностранной валюты, является цена на нефть.

Многие аналитики считают, что рынок нефти «перереагировал» на намерения некоторых стран реализовать стратегические запасы черного золота и цены на энергоносители упали слишком сильно. Подтверждение этому – вчерашняя значительная коррекция на рынке нефти на новостях, что фактическая реализация стратегических запасов нефти со стороны США оказалось меньшей, чем ожидал рынок.

Более того, ОПЕК+ в ответ на давление на нефтяные котировки и потенциальное использование странами стратегических запасов, заявил о готовности пересмотра плана наращивания объема добычи нефти, что окажет поддержку нефтяному рынку, а, соответственно, и поддержку тенге.