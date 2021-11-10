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Причины ослабления тенге назвал глава Нацбанка

10 Ноября 2021 10:43
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Причины ослабления тенге назвал глава Нацбанка

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За месяц тенге ослаб на 0,3%, до 427,15 тенге за один доллар. Об этом заявил председатель Национального банка Ерболат Досаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Несмотря на рост цен на нефть на 7,5%, до 84,4 долларов США за баррель, за месяц национальная валюта ослабла на 0,3%, до 427,15 тенге за доллар США на фоне восстановления экономической активности и продолжающегося фискального импульса», - сообщил на заседании Правительства Ерболат Досаев.

На фоне возросшего спроса со стороны бизнеса и населения импорт российских товаров во втором квартале этого года, как пояснил глава Нацбанка, ускорился до 36,1% в годовом выражении с 2,4% в первом квартале, что привело к ослаблению курса тенге к российскому рублю в октябре до 6,05 тенге за рубль, или на 3,4%.

«Вместе с тем повышение базовой ставки сохраняет привлекательность долговых инструментов в тенге, о чем свидетельствует рост объема вложений нерезидентов в ГЦБ РК (государственные ценные бумаги) в октябре на 75 млрд тенге до 863 млрд тенге», - отметил Ерболат Досаев.

Дополнительное предложение иностранной валюты со стороны иностранных инвесторов способствует улучшению ликвидности рынка и частичному удовлетворению спроса.

Ранее Ерболат Досаев заявил, что общемировой инфляционный фон остается повышенным.


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#Правительство РК   #Нацбанк Казахстана   #Экономика   #Тенге   #Финансы   #Ерболат Досаев  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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