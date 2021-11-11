+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 6 °С
Алматы: 8 °С
USD 428.51 EUR 496.13
RUB 6.06 CNY 67.06
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Причины низкого качества питьевой воды в селах озвучили в МИИР РК

11 Ноября 2021 15:51
Поделиться:
Причины низкого качества питьевой воды в селах озвучили в МИИР РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев пояснил, почему в населенных пунктах наблюдается низкое качество питьевой воды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
В столице закуплено более 40 единиц спецтехники к зиме
В каких регионах Казахстана больше пресных подземных вод Одну из причин дефицита питьевой воды назвали в Казахстане Когда завершат строительство опреснительного завода в Кендерли

Ссылаясь на данные Министерства здравоохранения, Каирбек Ускенбаев доложил, что в первом полугодии текущего года по республике на санитарно-химические показатели было исследовано 12 451 проб водопроводной воды, из них не соответствовали нормативным требованиям 634, или 5,1%.

«Одной из причин низкого качества подаваемой воды является изношенность водопроводной системы из-за отсутствия специализированных эксплуатирующих организаций», - сказал в ходе круглого стола в Мажилисе первый вице-министр МИИР РК.

По данным Бюро национальной статистики, общая протяженность водопроводных сетей в сельских населенных пунктах составляет 40,7 тыс. км, в том числе требуют замены 6,2 тыс. км.

«Существующая водопроводная сеть по стране введена в эксплуатацию более 25 - 40 лет назад в основном с применением стальных и чугунных труб, которые наиболее подвержены коррозии и образованиям известковых отложений, что приводит к их быстрому износу, снижению пропускной способности, высоким потерям и ухудшению качества питьевой воды», - отметил Каирбек Ускенбаев.

В этой связи, в целях создания населению комфортных условий проживания требуется масштабная реконструкция и модернизация водопроводной сети.

«Из-за отсутствия в населенных пунктах специализированных эксплуатирующих организаций, построенные водопроводные сети остаются на балансе акиматов либо передаются непрофильным предприятиям или организациям, которые не имеют квалифицированных специалистов и специализированной техники для технологической и технической эксплуатации. В связи с чем, построенные сети выходят из строя, что требует дополнительных бюджетных средств для восстановления водопроводных сетей. Такие факты выявлены при проведении аудита в Павлодарской области. Аналогичная ситуация и в Акмолинской области, где водопроводная сеть в селе Малотимофеевка находится на балансе дома престарелых», - пояснил К. Ускенбаев.

Для решения данных проблем, по словам первого вице-министра, местным исполнительным органам необходимо укрупнять региональные коммунальные предприятия с обеспечением специализированной техникой для обслуживания сетей, в том числе лабораторным оборудованием.

«В целях обеспечения населения качественными услугами водоснабжения необходимо проводить лабораторные исследования на водозаборах и ежедневно осуществлять контрольные заборы проб с контрольных точек. Также, на постоянной основе необходимо вести мониторинг социальных сетей и СМИ на предмет выявления претензий, в том числе и на качество воды», - считает Каирбек Ускенбаев.

Подписывайтесь на наш канал:

#Правительство РК   #ЖКХ   #Мажилис   #Вода  
Поделиться:

Автор:

Акбота Кузекбай

Новости по теме
В столице закуплено более 40 единиц спецтехники к зиме
В каких регионах Казахстана больше пресных подземных вод
Одну из причин дефицита питьевой воды назвали в Казахстане
Когда завершат строительство опреснительного завода в Кендерли
Популярное
1 Руководителя управления образования назначили в СКО
2 «В центральной части не выгодно строить дома» – аким Алматы о сносе ветхого жилья
3 10 лет проведет в тюрьме продавец наркотиков в СКО
4 В Экибастузе мужчина облил бензином себя и бывшую сожительницу
5 «КамАЗ» перевернулся и загорелся на трассе в СКО
6 1219 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
Читайте также
Когда завершат строительство опреснительного завода в Кендерли
В 84 селах Жамбылской области планируют провести централизованное водоснабжение
Руководителя управления образования назначили в СКО
«В центральной части не выгодно строить дома» – аким Алматы о сносе ветхого жилья
10 лет проведет в тюрьме продавец наркотиков в СКО
В Экибастузе мужчина облил бензином себя и бывшую сожительницу
«КамАЗ» перевернулся и загорелся на трассе в СКО
1219 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив