Причины низкого качества питьевой воды в селах озвучили в МИИР РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев пояснил, почему в населенных пунктах наблюдается низкое качество питьевой воды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ссылаясь на данные Министерства здравоохранения, Каирбек Ускенбаев доложил, что в первом полугодии текущего года по республике на санитарно-химические показатели было исследовано 12 451 проб водопроводной воды, из них не соответствовали нормативным требованиям 634, или 5,1%.

«Одной из причин низкого качества подаваемой воды является изношенность водопроводной системы из-за отсутствия специализированных эксплуатирующих организаций», - сказал в ходе круглого стола в Мажилисе первый вице-министр МИИР РК.

По данным Бюро национальной статистики, общая протяженность водопроводных сетей в сельских населенных пунктах составляет 40,7 тыс. км, в том числе требуют замены 6,2 тыс. км.

«Существующая водопроводная сеть по стране введена в эксплуатацию более 25 - 40 лет назад в основном с применением стальных и чугунных труб, которые наиболее подвержены коррозии и образованиям известковых отложений, что приводит к их быстрому износу, снижению пропускной способности, высоким потерям и ухудшению качества питьевой воды», - отметил Каирбек Ускенбаев.

В этой связи, в целях создания населению комфортных условий проживания требуется масштабная реконструкция и модернизация водопроводной сети.

«Из-за отсутствия в населенных пунктах специализированных эксплуатирующих организаций, построенные водопроводные сети остаются на балансе акиматов либо передаются непрофильным предприятиям или организациям, которые не имеют квалифицированных специалистов и специализированной техники для технологической и технической эксплуатации. В связи с чем, построенные сети выходят из строя, что требует дополнительных бюджетных средств для восстановления водопроводных сетей. Такие факты выявлены при проведении аудита в Павлодарской области. Аналогичная ситуация и в Акмолинской области, где водопроводная сеть в селе Малотимофеевка находится на балансе дома престарелых», - пояснил К. Ускенбаев.

Для решения данных проблем, по словам первого вице-министра, местным исполнительным органам необходимо укрупнять региональные коммунальные предприятия с обеспечением специализированной техникой для обслуживания сетей, в том числе лабораторным оборудованием.

«В целях обеспечения населения качественными услугами водоснабжения необходимо проводить лабораторные исследования на водозаборах и ежедневно осуществлять контрольные заборы проб с контрольных точек. Также, на постоянной основе необходимо вести мониторинг социальных сетей и СМИ на предмет выявления претензий, в том числе и на качество воды», - считает Каирбек Ускенбаев.