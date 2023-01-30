Причины несчастных случаев на производстве изучили в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за 2022-й год произошли 38 несчастных случаев на производстве. В том числе, шесть с летальными исходами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На общественном совете разбирались в проблеме. Руководитель управления государственной инспекции труда Марат Омаров сообщил, что 13 несчастных случаев произошли по причине грубой неосторожности самих пострадавших, девять – из-за неудовлетворительной организации производства работ, шесть – в связи с непроведением обучения безопасным приемам труда, три – по причине несоблюдения требований безопасности и охраны труда.

Наибольшее количество несчастных случаев наблюдается в организациях малого бизнеса и сельского хозяйства, бюджетной сферы – 24 %, 21 % и 18 %, соответственно.

«Как показывает практика, невыполнение руководителями и специалистами обязанностей по обеспечению безопасности и охране труда, нарушения требований безопасности при эксплуатации транспортных средств, машин, механизмов, оборудования, недостатки в обучении и инструктировании по охране труда, несоблюдение требований трудовой и производственной дисциплины, инструкций по охране труда зачастую являются основными причинами происшедших несчастных случаев», - отметил М. Омаров.

Члены общественного совета считают, что необходимо детально изучить вопрос по заключению с работниками гражданско-правовых договоров вместо трудовых. В прошлом году инспекция не расследовала гибель мужчин на стройке и на Петропавловской ТЭЦ-2 как раз из-за того, что они с работодателем заключали договор на оказание услуг.

«Произошедшие трагические случаи и отсутствие расследования показывают другим недобросовестным работодателям, что вот так можно уйти от ответственности перед работником. Я как юрист заметил, что гражданско-правовых договоров в сфере трудовых отношений стало больше», - сказал член общественного совета Павел Афанасьев.