Причины непрохождения проверки МОН РК назвали в Академии Гражданской Авиации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Попытка привести в соответствие подготовку авиационного персонала в Казахстане международным требованиям и мировой практике в сфере гражданской авиаций противоречит квалификационным требованиям МОН РК. В результате в ходе проверок МОН РК приостановление действия лицензии АО «Академии Гражданской Авиации» приобрело систематический характер, заявляют в Академии. Об этом передает МИА «Казинформ».

«В 2009 году Международная организация гражданской авиации (ИКАО) выявила ряд несоответствий в вопросах подготовки авиационного персонала в Казахстане, что явилось одной из причин попадания авиакомпаний РК в «черный список» Европейского Союза. Также при проверке в 2016 году Кыргызской Республике ИКАО выдвинуло существенное замечание по квалификации авиационного персонала, что привело к отзыву разрешений на работу авиационного персонала Кыргызской Республики во всех государствах мира, в том числе Казахстане. У 21 пилотов в Кыргызской Республики были отозваны свидетельство пилотов коммерческой авиаций. В 2012 году Академия не прошла повторную проверку и в дальнейшем лицензия была восстановлена через суд. Данная ситуация возникла и сегодня», - разъясняют ситуацию в Академии Гражданской Авиации.

Как пояснили в Академии, основными причинами непрохождения проверки являются несоответствие квалификационных требований, предъявляемых к образовательной деятельности, и перечня документов, подтверждающих соответствие им, утвержденных приказом Министерства образования и науки РК от 10.04.2018г. № 391, Конвенции о Международной гражданской авиации, ратифицированной Республикой Казахстан в 1992 году.

«Следует отметить, что в соответствии со статьей 3 Закона Республики Казахстан «Об использовании воздушного пространства РК и деятельности авиации», е сли международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены настоящим Законом, то применяются правила международного договора, министерством образованиям данная норма не учитывается», - подчеркивают в Академии.

Согласно стандартам МОН РК образовательные программы по подготовке авиаспециалистов должны составлять 2685 часов. В то же время в соответствии с Типовыми программами профессиональной подготовки авиационного персонала, участвующего в обеспечении безопасности полетов, утвержденных приказом министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 28 сентября 2013 года № 764 (разработаны согласно стандартов ИКАО и требований Европейских авиационных правил EASA PART 66) объем первоначальной подготовки специалистов по техническому обслуживанию авиационной техники категории B1 и B2 составляет 2400 часов. При этом основными требованиями являются не наличие ученых степеней, а наличие сертифицированных уполномоченным органом в сфере гражданской авиации инструкторов, имеющих соответствующий подтвержденным сертификатом уровень квалификации.

Кроме того, в сфере гражданской авиации повсеместно используется авиационная техника западного производства. В связи, с чем Академия внедрила подготовку специалистов на английском языке.

Одним из факторов успешного устойчивого развития отрасли гражданской авиаций является обеспечение безопасности полетов и авиационной безопасности, источником которых является уровень квалификации авиационного персонала. Для этого в настоящее время Министерством индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан инициирован законопроект «О внесении изменений и дополнений в Закон РК «Об образовании», направленных на придание Академии статуса высшего специализированного учебного заведения, что позволит соответствовать требованиям отраслевых регуляторов, международных стандартов и мировой практики в системе подготовки конкурентоспособных кадров в сфере гражданской авиации и обеспечения безопасности полетов.