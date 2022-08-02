2 Августа 2022 11:07

Причины неисполнения некоторых показателей нацпроекта по развитию регионов назвали в Правительстве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Из запланированных по нацпроекту «Сильные регионы – драйвер развития страны» 20 показателей на 2021 год не исполнено четыре. Об этом сообщил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Из запланированных 20 показателей на 2021 год не исполнено 4, в том числе по вводу жилья, объему транзита через территорию РК, контейнеропотоку в транскаспийском направлении и по выдаче бюджетных кредитов по проекту «С дипломом в село», - сказал Алибек Куантыров

Министр пояснил, что основными причинами неисполнения показателей являются удорожание проектов и корректировка проектно-сметной документации, а также ограничительные меры на фоне COVID-19 и другие.

Ранее сообщалось, что реализация Национального проекта осуществляется по 2-м направлениям: «Равный доступ к базовым услугам» и «Обеспечение транспортной связанности».











