Причины крушения самолёта под Алматы выясняет главный госинспектор труда

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На месте происшествия близ Алматы работает председатель Комитета труда, социальной защиты и миграции МТСЗН РК - главный инспектор труда РК Ербол Нургалиев, который выясняет обстоятельства и причины авиакатастрофы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Трагическое происшествие произошло в 7 часов 22 минуты.

Напомним, сегодня борт авиакомпании Bek Air, следующий рейсом 2100 Алматы - Нур-Султан, вылетев по плану в 7:05, пропал с радаров. На борту находились 95 пассажиров, 5 членов экипажа.

Как сообщалось позже, самолет Fokker-100 по направлению Алматы - Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. По предварительным данным число погибших составило 12 человек.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев объявил 28 декабря днем общенационального траура в Казахстане.

Для расследования причин и обстоятельств авиакатастрофы создана Правительственная комиссия, в состав которой включены представители различных государственных органов.

О результатах расследования будет сообщено дополнительно.