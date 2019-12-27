Причины крушения самолёта под Алматы выясняет главный госинспектор труда
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На месте происшествия близ Алматы работает председатель Комитета труда, социальной защиты и миграции МТСЗН РК - главный инспектор труда РК Ербол Нургалиев, который выясняет обстоятельства и причины авиакатастрофы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.
Трагическое происшествие произошло в 7 часов 22 минуты.
Напомним, сегодня борт авиакомпании Bek Air, следующий рейсом 2100 Алматы - Нур-Султан, вылетев по плану в 7:05, пропал с радаров. На борту находились 95 пассажиров, 5 членов экипажа.
Как сообщалось позже, самолет Fokker-100 по направлению Алматы - Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. По предварительным данным число погибших составило 12 человек.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев объявил 28 декабря днем общенационального траура в Казахстане.
Для расследования причин и обстоятельств авиакатастрофы создана Правительственная комиссия, в состав которой включены представители различных государственных органов.
О результатах расследования будет сообщено дополнительно.
- Его состояние стабильное - вице-министр о младенце, которого спас полицейский
- Купивших билеты через авиакомпанию Bek Air пассажиров примут в Qazaq Air
- Почетный ветеран органов внутренних дел Рустем Кайдаров погиб в авиакатастрофе близ Алматы
- Как полицейский спасал младенца на месте крушения самолёта под Алматы
- Почти 1000 человек задействованы в спасательной операции после крушения самолета близ Алматы
- Крушение самолета под Алматы: 47 человек находятся в больницах
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана