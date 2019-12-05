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Причины и последствия региональной миграции изучает Казахстан в рамках «Алматинского процесса»

5 Декабря 2019 12:11
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Причины и последствия региональной миграции изучает Казахстан в рамках «Алматинского процесса»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Причины и последствия региональной миграции изучает Казахстан в рамках «Алматинского процесса». Об этом сообщил министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов, выступая на круглом столе по вопросам миграции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В целях решения многочисленных проблем, возникающих в результате смешанных миграционных потоков, а также укрепления регионального сотрудничества, Казахстан совместно с Международной организацией по миграции и Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев инициировал в 2011 году региональный диалог под названием «Алматинский процесс», - сказал Биржан Нурымбетов.

В настоящее время, по его словам, в региональную инициативу входят 7 государств-членов: Афганистан, Азербайджан, Казахстан, Кыргызская Республика, Таджикистан, Турция и Туркменистан. В качестве наблюдателей участвуют Иран и Пакистан.

«На сегодня в рамках Алматинского процесса обсуждаются вопросы выявления причин и последствий региональной миграции, укрепление потенциала государств по регулированию потоков, разработка механизмов мониторинга, а также защита прав мигрантов», - добавил Биржан Нурымбетов.

Ранее он сообщил, что за все годы независимости в страну прибыло более 1 млн этических казахов, в текущем году 13 тыс. наших соотечественников вернулись в страну.

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Ключевые слова: Минтруда РК, Общество,
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Автор:

Серик Сабеков

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