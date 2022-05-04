4 Мая 2022 13:23

Причины гибели тюленей на побережье Каспия еще не выяснены - глава Минэкологии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Гибель тюленей на побережье Каспия могла произойти около трех-четырех месяцев назад. При этом, гибель животных не может быть связана с дноуглубительными работами. Об этом сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

26 апреля на побережье Каспия были обнаружены около 100 туш особей тюленей.

«Сейчас причины гибели тюленей пока еще не выяснены. Думаю, что на это уйдет времени не меньше месяца. Потому что туши были в очень сильно разложенном состоянии. Отбор проб с ткани животного взять было невозможно. Взяты пробы с клыков и когтей животных. Еще раз повторяюсь, около месяца нужно, чтобы определить причины гибели этих животных», - заявил Сериккали Брекешев во время брифинга в пресс-центре Правительства.

Министр ответил, может ли гибель тюленей быть связана с дноуглубительными работами на северном побережье моря в Атырауской области, проводимыми компанией NСОС.

«Сейчас специалисты говорят о том, что сама гибель этих животных могла произойти еще три-четыре месяца назад. Понятно, что это зимний период, стоял еще лед. Почему эти туши до сих пор сохранились в течение трех-четырех месяцев не разложились, сохранились? Потому что они находились на льду и это был зимний период. Поэтому, после схода льда, еще сохраняя свою плавучесть из-за того, что животные имеют подкожный жир, штормом их выбросило на берег. Надо отметить, что сами тушки обнаружены на расстоянии в 150 км от самого месторождения Кашаган», - пояснил министр.

«Гибель этих животных приблизительно около трех-четырех месяцев назад произошла. Дноуглубительные работы компанией NСОС согласно плану мероприятий были начаты только 15 апреля. То есть, два этих события никак не связаны друг с другом», - добавил глава Минэкологии.

Перед тем, как начать работы, министр отметил, что компания проводила несколько мероприятий и в результате научных обоснований было принято решение, что работы не повлияют на флору и фауну северного Каспия.