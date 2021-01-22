Причины гибели рабочих на руднике в Актюбинской области назвали в Минтруда

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Комиссия, созданная Министерством труда и социальной защиты населения РК (далее – МТСЗН) для расследования обстоятельств группового несчастного случая на подземном руднике «Весенне-Аралчинский» в Хромтауском районе Актюбинской области, установила основные причины гибели 4 рабочих, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Как сообщалось ранее, несчастный случай произошел вечером 30 декабря 2020 года при выполнении взрывных работ. Жертвами происшествия стали сотрудники ТОО «Актюбинская медная компания»: горный мастер Асхат Кайканов, взрывники Рустам Шаметов и Денис Черный, машинист подземных самоходных машин Берик Жакупов.

Для расследования обстоятельств и причин произошедшего группового несчастного случая МТСЗН была создана специальная комиссия, под председательством главного государственного инспектора труда по Актюбинской области Саламата Аманбаева.

Всесторонне и объективно изучив обстоятельства, приведшие к данному несчастному случаю, с учетом всей доказательственной базы, собранной в ходе опроса свидетелей, и по результатам изучения технической документации и материалов работодателя, комиссия пришла к выводу, что данный несчастный случай связан с производством.

Комиссией установлены следующие основные причины: грубая неосторожность самих работников; нарушение правил безопасности и охраны труда работодателем; неудовлетворительная организация производства работ.

Члены комиссии встретились с родственниками погибших работников и разъяснили им их законные права на социальную защиту в соответствии с действующим законодательством.

Материалы специального расследования переданы в правоохранительные органы Актобе для принятия процессуальных решений.