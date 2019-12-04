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Причины домашнего насилия озвучили в Акмолинской области

4 Декабря 2019 14:55
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Причины домашнего насилия озвучили в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области в прямом эфире обсудили, как защитить жертв домашнего насилия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как рассказали в пресс-службе департамента полиции региона, 3 декабря 2019 года полицейские провели прямой эфир, приуроченный к международной акции «16 дней активных действий против насилия в отношении женщин» для жителей области, являющихся подписчиками ведомства в Instagram.


«С начала 2019 года акмолинскими полицейскими по части 1 статьи 73 КРКоАП за противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений к ответственности привлечено 776 домашних дебоширов. Вынесено свыше 90 защитных предписаний, а также более 260 человек понесли административное наказание, согласно статье 73-2 «Побои» КРКоАП. К распространенным причинам домашнего насилия относится недостаток средств, кредиты, ревность, вмешательство родственников», - отметили в полиции.


Во время эфира полицейские рассказали, каким образом казахстанское законодательство защищает пострадавших от насилия женщин. Акмолинцы узнали, куда обращаться в случае, если они стали жертвами домашнего насилия и как помочь пострадавшим, если насилие в семье происходит по соседству.



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Ключевые слова: Акмолинская область,
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Автор:

Оксана Матасова

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