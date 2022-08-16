16 Августа 2022 20:06

Причины долгих поисков тел утонувших людей назвал глава МЧС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин в ходе программы «Три вопроса» на YouTube-канале ТРК Президента назвал причины долгих поисков утонувших людей. По информации главы ведомства, в период купального сезона погибли 140 человек, среди них - 49 детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Во время интервью ведущий напомнил, что относительно недавно погибла сотрудница телеканала Atameken Business, а в Атыраусской области утонул аким района. Министр ответил, что с чем связаны долгие поисковые работы утонувших.

«Предоставляя определенные услуги на водоемах, должна быть полностью обеспечена безопасность отдыхающего лица. Должны быть спасающие жилеты. Жилеты должны иметь соответствующие застежки, которые не расстегиваются при падении, ударе об воду», - сказал Юрий Ильин.

Говоря о причине долгих поисковых работ, глава ведомства сказал, что МЧС есть, над чем поработать.

«Мы, соответственно, принимаем меры, что в определенном подразделении, не оказалось эхолота, который позволял бы работать на глубинах.

Но и большую помощь нам оказывали рыбаки-любители, у которых профессиональные эхолоты, позволявшие нам работать совместно с ними. Мы сейчас будем смотреть вопрос по нормам оснащения, но не всегда у нас в бюджете есть возможность приобрести все то, что есть на современном рынке. Есть над чем работать. Мы принимаем и критические замечания», - продолжил глава МЧС.

Министр отдельно прокомментировал случай гибели сотрудницы телеканала.

24 июля акмолинские спасатели нашли тело утонувшей девушки неподалеку от села Арнасай в Астанинском водохранилище. Ее тело искали на протяжении пяти дней.

«Что произошло, разбирается следствие: почему она оказалась без жилета, хотя по заявлению того же сотрудника, который предоставлял услуги, якобы жилет на ней был», - ответил глава МЧС.

Также Юрий Ильин отметил работу спасателей в поисковых работах. По его словам, риски для водолазов, которые проводят глубинные работы, тоже высоки.

«Считаю, что все-таки ребята профессионально отработали. Буквально на днях пришло письмо от родственников вашей коллеги о том, в котором они указывают на недостатки, но в том числе, выражают благодарность нашим спасателям, что они в тяжелых условиях, рискуя жизнью работали и нашли тело. Глубина - раз, во-вторых, большая площадь водоемов, внутреннее течение все-таки есть. К сожалению, что тело всплывает на определенные сутки - не всегда так. Работа затягивается на долгие дни по причине сложных условий работы», - заявил министр.

Во время интервью Юрий Ильин ответил на вопрос касательно поисковых работ и в горных местностях.

«Горная местность чревата тем, что очень легко заблудиться человеку, который выходит в первый раз. Особенно, когда неподготовленные группы. Коварность высоты заключается в том, что вроде гора рядом, а на самом деле придется идти несколько часов, еще по сложным местностям. Поэтому многие переоценивают собственные силы в горах», - считает он.

Министр проинформировал, что ведомство внесло предложения об изменении в некоторые законодательные акты о том, что любая туристическая группа, которая выходит на пешие маршруты, впредь должна будет своевременно оповещать подразделения департаментов по ЧС о своем планируемом маршруте, составе группы, опыте для того, чтобы спасатели могли отслеживать их маршрут.