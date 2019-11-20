Причины дефицита железнодорожных билетов назвал Бейбут Атамкулов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов рассказал, почему возникает дефицит железнодорожных билетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Одной из серьезных проблем, которые вызывают резонанс и критику общества является дефицит и цена билетов. Бывают случаи, когда за неделю до поездки билетов уже нет в летний период, в пиковый период зачастую билетов не бывает сразу же после открытия продаж. Также до сих пор не урегулированы вопросы посредничества при купли-продажи билетов, где благодаря перекупщикам у нас повышаются цены на билеты в два и более раза. Вы знаете, что Глава государства поручил разобраться с искусственным дефицитом билетов на железнодорожных пассажирских перевозках. Каким образом вы выполните поручение главы государства по устранению дефицита билетов», - поинтересовалась депутат Мажилиса Айгуль Нуркина в ходе пленарного заседания Мажилиса.

В этой связи, министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов назвал несколько причин возникновения дефицита билетов.

«В этом вопросе существуют несколько причин. Первая причина – это дефицит вагонов, пассажирского парка, который у нас имеется. В этом направлении мы работу ведем. Вторая проблема в том, что критики в адрес железной дороги достаточно. В этом году летом введена система «Мобиус». Раньше существовала старая система. С введением новой системы мы ввели соответствующие правила, которые не позволяют одним лицам приобретать большое количество билетов», - сказал Бейбут Атамкулов.

Он также отметил, что в настоящее время по железной дороге введены определенные правила. Так, по словам министра, все билеты продаются на основании индивидуальных паспортных данных и по идентификации личности.

«Следующая причина - ревизорская служба, а также есть проблема по внутренним правилам перевозок на железной дороге. Конечно, меры и соответствующие административные наказания принимались в прошлом году, но они не были значительными для перекупщиков. Мы надеемся, что с учетом внедрения системы «Мобиус», данная система работает уже пять месяцев, показывает хорошие результаты. Объем перепродаж многократно снизился», - отметил глава МИИР РК.