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Причины дефицита газа назвали в Минэнерго

9 Ноября 2021 18:21
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Причины дефицита газа назвали в Минэнерго

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый вице-министр энергетики Мурат Журебеков объяснил рост цены на газ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«За последние годы потребление у нас активно растет. Наши основные потребители – это автолюбители. В 2019 году количество авто 140 тысяч. В 2021 году количество 313 тысяч. В 2019 году 1,3 миллиона тонн потребление, в 2021г. - 1,6 тонн потребление. Это сопоставимо с потреблением двух крупных областей Казахстана. При этом объем производства на том же уровне. Нового не добавилось, и в среднесрочной перспективе мы не видим новых производителей», - сказал Мурат Журебеков на брифинге в ведомстве, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, при такой низкой цене на сжиженный нефтяной газ и активном росте потребления, дефицит неудивителен.

«Что касается цены. С 2019 года мы перешли на реализацию СНГ на электронных торговых площадках. Начали с 5% от общего объема, до 2019 года это все регулировалось, плановые поставки и была фиксированная регулируемая цена за тонну. Сегодня это 43 345 тенге с НДС за тонну. И это низкая цена. Мы получали достаточное количество жалоб со стороны производителей, что с такой ценой производство на должном уровне не может быть обеспечено, не говоря уже о расширении производства. И сегодня объем реализации на ЭТП с 5% в 2019 г. вырос до 70%, со следующего года 100% перейдем на реализацию через биржи», - отметил вице-министр.

«Сегодня, когда мы говорим, что мы перешли на 70% реализацию через товарные биржи, цена определяется спросом и предложением. Перейдя на биржу, мы исключили посредников, сегодня сделка осуществляется между заводом и покупателем. Соответственно, мы говорим, когда рост идет потребления, производство на том же уровне, это вызывает определенный рост в цене, сегодня рынок определил ту цену, которая есть на газовых заправках», - заключил М. Журебеков.

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#Энергетика   #Цены и тарифы   #Минэнерго РК  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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