Причины большинства конфликтов на Земле назвал советник генсека Исламской Лиги

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Советник генерального секретаря Всемирной Исламской Лиги Мункиз Махмуд Ас-Сакrар (Королевство Саудовская Аравия) попытался разобраться в причинах происхождения войн на Земле, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Со времён эпохи Вальтера и его современников религия обвиняется без причины в том, что она была главной причиной многих трагедий и ран, которые происходили в течение долгой истории человечества. Но то, что говорил Руссо и Вальтер - это было правдой? Давайте спросим историю. История нам сообщает, что в течение 5 тысяч лет всего лишь 250 лет на Земле господствовал мир. И вместе с тем, войны имели место постоянно. В чём причина этих войн?», - задал вопрос эксперт на шестом Съезде лидеров мировых и традиционных религий, проходящем в Астане в эти дни.

Он привел слова британского востоковеда Карена Армстронга, который в своем труде «Кровавые поля» говорит, что причиной большинства конфликтов, которые имели место в течение истории человечества, была конкуренция за источники.

«Независимо от того, были ли они сельскохозяйственными, газовыми или нефтяными, или какими-то международными рынками, и транснациональными компаниями. Это не означает, что мы, религиозные деятели были чисты во всех своих поступках. Мы тоже внесли «свой вклад» в то, что эти конфликты имели место. Но мы менее виноваты наверно. Это именно на конкретных людей налагается такая ответственность, а не на все религии. И это именно те люди, которые не поняли настоящий смысл послания Божьего, потому что Аллах отправил людей, чтобы они узнавали друг друга, а не боролись друг с другом. Он создал их, чтобы они населяли эту землю, и создавали человеческую цивилизацию», - заявил он.





Генсек Всемирной Исламской Лиги также вспомнил слова Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, которые Глава государства сказал на открытии Съезда.

«Конфликты не уменьшаются, несмотря на то, что человечество достигло своей зрелости и больших достижений на пути своего прогресса. Но, тем не менее, войны всё ещё имеют место. С каждой войной погибают тысячи, раненные люди появляются, они лишаются крова и это всё увеличивает наши трагедии. Это свидетельствует о нашей неспособности, о неспособности международного сообщества о том, что человечество, несмотря на все свои достижения, сегодня не способно найти необходимый механизм, который обеспечит для всех сохранение их прав, и будет защищать от произвола», - отметил он.

«Это происходит только потому наверно, что мы, религиозные деятели сегодня не выполняем свой долг. Потому что нет сегодня того духа, который ведёт к мудрому человечеству, которое защищает справедливость. Я хотел бы с сожалением заявить, что сегодняшний наш мир - это интересы, которые защищают политические деятели далеко от каких-либо нравственных ценностей. Мы должны человечество вернуть на добрый путь», - заключил Мункиз Махмуд Ас-Саккар.