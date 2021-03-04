Причины бесплодия среди молодежи объяснила сенатор

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутат Сената Акмарал Альназарова озвучила проблемы в сфере здоровья молодёжи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Казахстане доля подростков и молодёжи от 15 до 24 лет составляет не менее 20%. А к 2025 году показатель должен увеличиться до 25%. Вопросам сохранения здоровья молодежи сегодня важно уделять более пристальное внимание. Социологические опросы показали, что комплексные знания о путях передачи ВИЧ имеют только 9% подростков, 60% не осведомлены о методах профилактики инфекций, передаваемых половым путем, а 62,6% заболевших молодых людей занимались самолечением. Самым распространенным последствием подобного поведения является бесплодие», - сказала Акмарал Альназарова на пленарном заседании Сената.

По ее словам, в Казахстане сейчас работает 128 молодёжных центров здоровья, но они являются подразделениями участковых поликлиник, а это сдерживает их развитие.

Депутат отметила что, объём финансирования молодёжных центров на 2020-2025 годы составляет 1,37 млрд тенге в год, это составляет 48,8 тенге в месяц на одного пациента в возрасте от 15 до 24 лет. Данные расходы не покрывают деятельность молодёжных центров и не позволяют оказывать качественные услуги в полном объеме.

«Просим рассмотреть создание условий для дальнейшего совершенствования и доступности службы оказания услуг для молодёжи на основе международных стандартов, с созданием во всех областях и городах республиканского значения юридически самостоятельных центров молодежного здоровья. Это необходимо для оказания полноценной и качественной медицинской помощи, организацию санитарно-просветительской работы среди молодежи, предусмотреть соответствующие объемы финансирования», - заключила сенатор.