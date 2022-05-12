Qazaq TV KazTube Телерадиокомпания Президента Казахстана
Причину замора рыбы в водоемах установили в СКО
12 Мая 2022 14:04

Причину замора рыбы в водоемах установили в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Из-за частичного промерзания мелководных участков водоемов погибла рыба в Северо-Казахстанской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации департамента экологии, в причинах замора рыбы на озерах Бугровое , Пруд Кызылжарского района и реке Чаглинка Т айыншинского района разбиралась межведомственная рабочая группа. На этих водоемах собрали и утилизировали в общем 800 кг погибшей рыбы.

«Чтобы впредь не допустить замор необходимо провести мелиоративный лов на озерах Бугровое и Пруд. Местному исполнительному органу поручили осуществлять постоянный мониторинг состояния водоемов», - добавили в департаменте.

В конце апреля в регионе зарегистрировали четыре факта гибели рыбы. Причину замора в озере Логовое, у села Арыкбалык Айыртауского района, еще не назвали.


Автор:
Корреспондент

facebook.com
Читайте также
Поправки в Конституцию примут при положительном голосовании жителей 11 регионов
Штормовое предупреждение объявлено в шести регионах Казахстана
Частную школу в Алматы проверят по факту изнасилования первоклассника
Множество бутылок с неизвестной жидкостью обнаружили в пригороде Актау
Землетрясение зафиксировали в Алматинской области
Проблему подтоплений решают в Алматы
Более 1 тыс. квартир выдали с нарушениями в Талдыкоргане за пять лет
Неизвестное заболевание выявили у скота в Акмолинской области
Популярное
Спасшему девочку от падения с балкона подарили квартиру в Нур-Султане
Свои действия не считаю героизмом – спасший висевшую на балконе девочку Сабит Шонтакбаев
Суицид совершил сотрудник прокуратуры в Костанае
Полмиллиона тенге требовал следователь от подозреваемого в Темиртау
Пострадавший при стрельбе в Алматы в тяжелом состоянии - врачи
Четырехлетний мальчик провалился в котлован и погиб в Алматы
Бывший ковид-центр в Алматы принимает пациентов с инфекционными заболеваниями
Кран-манипулятор насмерть сбил подростка в Костанае
Сайт для бронирования комнат свиданий с осужденными создал карагандинский ДУИС
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 12 мая
Более 9 тыс. детей отдохнут в загородных лагерях Карагандинской области
Число прошедших ЭКО увеличилось втрое в Карагандинской области
Спецсчет для помощи пострадавшим от пожара семьям открыли в Костанае
Дождь в Алматы ожидается в ближайшие три дня
Архив