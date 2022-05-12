12 Мая 2022 14:04

Причину замора рыбы в водоемах установили в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Из-за частичного промерзания мелководных участков водоемов погибла рыба в Северо-Казахстанской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации департамента экологии, в причинах замора рыбы на озерах Бугровое , Пруд Кызылжарского района и реке Чаглинка Т айыншинского района разбиралась межведомственная рабочая группа. На этих водоемах собрали и утилизировали в общем 800 кг погибшей рыбы.

«Чтобы впредь не допустить замор необходимо провести мелиоративный лов на озерах Бугровое и Пруд. Местному исполнительному органу поручили осуществлять постоянный мониторинг состояния водоемов», - добавили в департаменте.

В конце апреля в регионе зарегистрировали четыре факта гибели рыбы. Причину замора в озере Логовое, у села Арыкбалык Айыртауского района, еще не назвали.