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Причину замора 100 кг карася в озере Теренколь назвали в СКО

Автор:  
Олеся Жуковень
1 Июня 2023, 20:02
Причину замора 100 кг карася в озере Теренколь назвали в СКО Фото из открытых источников

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в конце апреля на озере Теренколь погиб карась. Причиной стало промерзание мелководных участков водоема, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента экологии, прошло заседание межведомственной рабочей группы.

«Частичная гибель рыбы на озере Теренколь произошла из-за частичного промерзания мелководных участков водоема до дна. В зимний период из-за продолжительных низких температур толщина льда на водоемах области достигала 1-1,5 метров. Арендатор водоема возместит ущерб, причиненный им нарушением законодательства об охране, воспроизводстве и использовании животного мира», - сообщили в ведомстве.

Рекомендовали арендатору проводить постоянный мониторинг водоема, мелиоративные работы по выкосу излишней растительности и проведению аэрации для улучшения гидрохимического режима озера. При невозможности проведения текущей рыбохозяйственной мелиорации провести мелиоративный лов.


Северо-Казахстанская область   Экология  
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