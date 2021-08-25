Причину загруженности телефонных линий «112» назвали в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Причину перегруженности телефонных линий службы «112» объяснили в ДЧС Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За последнее время на телефонный номер «112» Центра оперативного управления силами и средствами (ЦОУСС) Жамбылской области очень часто поступают звонки от жителей, которые звонили в скорую помощь «103», в полицию «102», или же в службу газа «104». Как оказалось, при звонке со смартфона китайского производства звонки автоматически переадресовываются на телефонный номер «112». По этой причине, линии «112» зачастую загружены», - пояснили в пресс-службе ДЧС Жамбылской области.

Только за семь месяцев этого года диспетчеры ЦОУСС приняли по линии «103» 75 415 звонков, по линии «102» - 57 958 звонков, а также по линии «104» - 13 132 звонка.

Загруженность линии «112» непрофильными звонками или же вопросами информационного характера, а также звонками, связанными с шалостью детей, мешают основной деятельности подразделений департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области.

«Для звонка и вызова экстренных служб с телефонов китайского производства необходимо добавить префикс 9 перед набираемым номером. То есть 9103 - скорая помощь, 9102 – полиция, 9101 - противопожарная служба. Необходимо сохранить экстренные номера в записную книгу своего смартфона. И пусть они никогда не пригодятся», - рассказали в ДЧС Жамбылской области.