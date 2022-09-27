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Причину выселения врачей из служебных квартир назвали в Атырауской области

Автор:  
Виктор Сутягин
27 Сентября 2022, 10:43
Причину выселения врачей из служебных квартир назвали в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Акимат Жылыойского района Атырауской области прокомментировал ситуацию с выселением врачей из служебного жилья в городе Кульсары, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Атырауской области в социальных сетях прошла информация, что врачи Жылыойской центральной районной больницы получили уведомления о выселении из служебного жилья. Ситуацию прокомментировали в районном акимате.

«Во время встречи акима Жылыойского района с населением в городе Кульсары поступили жалобы от жителей улицы У. Абдрахманова на то, что служебные квартиры, переданные врачам и учителям, сдаются в аренду третьим лицам. В связи с обращениями жителей аким района Жумабек Каражанов поручил балансодержателю ГУ «Жылыойский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции» провести проверку по вышеуказанному факту.

По итогам проверки выяснилось, что двое врачей, которым были выдали служебные квартиры, в них не проживали. Квартиры сдавались в аренду третьим лицам.

После установления этого факта с владельцами квартир была проведена разъяснительная работа. Служебные квартиры возвращены на баланс ГУ «Жылыойский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции», - сообщили в пресс-службе акимата Жылыойского района.

Служебное жилье врачам было выдано Жылыойской центральной районной больницей.


Атырауская область   Акимат   Здравоохранение   Жилье  
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