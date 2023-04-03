Причину выбросов в атмосферу черного дыма объяснили на Атырауском НПЗ

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Причину выбросов в атмосферу черного дыма, видео которого распространилось в социальных сетях, объяснили на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе АНПЗ, в результате нарушения технологического режима, а именно попадания жидкости в топливный газ, произошло кратковременное нарушение режима горения печи П-2 на установке замедленного коксования.

«Из-за этого в 10:32 начался выброс черного дыма в атмосферу с одного из факельных устройств. К 10:47 задымление было полностью локализовано. Однако в 10:40 и 11:10 произошла посадка электроэнергии со стороны АО «KEGOK». Это привело к отключению части динамического оборудования технологических установок предприятия с последующим их перезапуском», - пояснили в АНПЗ.

О том, каков ущерб нанесен экологии региона в сообщении не говорится.