9 Июля 2022 12:26

Причину возвращения самолета в аэропорт Шымкента объяснили в авиакомпании

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Рейс Шымкент-Нур-Султан пришлось прервать из-за отключения двигателя во время набора высоты. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании Air Astana, передает МИА «Казинформ».

«09.07.2022 во время выполнения рейса КС 342 на ВС А320 по направлению Шымкент – Нур-Султан произошло отключение левого двигателя по техническим причинам во время набора высоты. Экипаж выполнил все необходимые процедуры, взял ситуацию под контроль и принял решение вернуться в аэропорт Шымкента. Посадка прошла без замечаний. Планируется проведение расследования данного события совместно с департаментом по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

Пассажиры были перебронированы на ближайшие прямые рейсы FlyArystan и Air Astana», - говорится в сообщении пресс-службы.