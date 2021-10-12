Причину ускорения инфляции назвал глава Нацбанка РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ускорение инфляции в Казахстане вызвано как внешними, так и внутренними факторами. Об этом сообщил глава Национального банка страны Ерболат Досаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее Ерболат Досаев заявил , что инфляция в Казахстане продолжила ускоряться, достигнув 8,9% в сентябре, несмотря на сезонное снижение цен на овощи на 8,7% и фрукты на 2,4%. Вместе с тем за прошедший месяц годовая инфляция ускорилась в 13 из 17 регионов, в 6 областях она превышает 9%.

«Текущее ускорение инфляции в Казахстане вызвано в равной степени как внешними, так и внутренними факторами. На фоне повышения сбалансированности на мировых товарных рынках, восстановления цепочек поставок ожидается стабилизация внешних факторов к концу следующего года. В этих условиях основные усилия в среднесрочной перспективе должны быть направлены на устранение дисбалансов на отдельных внутренних рынках и снижение импортозависимости как факторов инфляционного давления», - сказал Ерболат Досаев на заседании Правительства.

По его словам, сегодня в казахстанском импорте 40,8% приходится на Россию, что является показательным, учитывая ускорение инфляции в России до рекордного уровня 7,4% в сентябре.

«Не менее важным аспектом снижения инфляционного давления является завершение внедрения контрцикличного бюджетного правила и ограничение темпов роста бюджетных расходов. Успешная реализация этого комплекса мер позволит усилить координацию денежно-кредитной и бюджетной политик для достижения цели по инфляции в коридоре 4-6% в 2022 году», - считает глава Нацбанка.