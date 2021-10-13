Причину уменьшения объема воды в  реках Актюбинской области назвал депутат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Одну из основных причин уменьшения объема воды в реках Жем, Уил и Сагиз в Актюбинской области назвал мажилисмен Дюсенбай Турганов, озвучивая запрос в адрес заместителя Премьер-Министра РК Романа Скляра на пленарном заседании палаты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Одной из основных причин уменьшения объема воды в реках Жем, Уил и Сагиз являются безсистемно построенные плотины на территории Актюбинской области. Большинство этих плотин официально не зарегистрированы как водохозяйственный объект», - сказал Дюсенбай Турганов

Депутат добавил, что по предписанию Генеральной прокуратуры Министерством экологии, геологии и природных ресурсов была организована проверка состояния гидротехнических сооружений в Актюбинской области.

В результате было выявлено 57 различных объектов, среди них 36 бесхозяйных плотин, дамб и водохранилищ, а также заброшенные родники.

«При этом, местные исполнительные органы до сих пор не предприняли достаточных действий по решению этих проблем», - подчеркнул мажилисмен.