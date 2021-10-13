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    13:21, 13 Октябрь 2021 | GMT +6

    Причину уменьшения объема воды в  реках Актюбинской области назвал депутат

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Одну из основных причин уменьшения объема воды в реках Жем, Уил и Сагиз в Актюбинской области назвал мажилисмен Дюсенбай Турганов, озвучивая запрос в адрес заместителя Премьер-Министра РК Романа Скляра на пленарном заседании палаты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Одной из основных причин уменьшения объема воды в реках Жем, Уил и Сагиз являются безсистемно построенные плотины на территории Актюбинской области. Большинство этих плотин официально не зарегистрированы как водохозяйственный объект», - сказал Дюсенбай Турганов

    Депутат добавил, что по предписанию Генеральной прокуратуры Министерством экологии, геологии и природных ресурсов была организована проверка состояния гидротехнических сооружений в Актюбинской области.

    В результате было выявлено 57 различных объектов, среди них 36 бесхозяйных плотин, дамб и водохранилищ, а также заброшенные родники.

    «При этом, местные исполнительные органы до сих пор не предприняли достаточных действий по решению этих проблем», - подчеркнул мажилисмен.

    Теги:
    Парламент Вода Экология Актюбинская область
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