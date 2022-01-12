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    11:59, 12 Январь 2022 | GMT +6

    Причину ухудшения эпидситуации в Казахстане объяснили в Минздраве

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр здравоохранения РК Ажар Гиният пояснила, с чем связано ухудшение эпидемиологической ситуации по коронавирусу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Ранее в Минздраве заявили, что в Казахстане заболеваемость за последние две недели увеличилась на 41%. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции резко ухудшилась.

    «Ухудшение эпидситуации напрямую связано с установленной циркуляцией варианта коронавируса «омикрон», выраженной внутренней миграцией населения. На начало января вариант «омикрон» обнаружен в городах Алматы и Нур-Султан», - сообщила Ажар Гиният в ходе заседания Правительства.

    Особенностями варианта «Омикрон» являются высокая заразность, повышенный риск повторного заражения. В верхних дыхательных путях «Омикрон» размножается в 70 раз быстрее варианта «Дельта».

    «Время удвоения случаев составляет 2-3 дня, что приводит к быстрому увеличению числа случаев. При этом, промежуточные предварительные исследования показывают, что ревакцинация восстанавливает защиту от тяжелых форм заболеваний, госпитализаций и смертей до 70%», - отметила Ажар Гиният.

    Ранее сообщалось, что эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции ухудшилась в Казахстане.

    Теги:
    Правительство Здравоохранение Коронавирус в РК Правительство РК Главная Минздрав РК
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