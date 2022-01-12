Причину ухудшения эпидситуации в Казахстане объяснили в Минздраве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр здравоохранения РК Ажар Гиният пояснила, с чем связано ухудшение эпидемиологической ситуации по коронавирусу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее в Минздраве заявили, что в Казахстане заболеваемость за последние две недели увеличилась на 41%. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции резко ухудшилась.

«Ухудшение эпидситуации напрямую связано с установленной циркуляцией варианта коронавируса «омикрон», выраженной внутренней миграцией населения. На начало января вариант «омикрон» обнаружен в городах Алматы и Нур-Султан», - сообщила Ажар Гиният в ходе заседания Правительства.

Особенностями варианта «Омикрон» являются высокая заразность, повышенный риск повторного заражения. В верхних дыхательных путях «Омикрон» размножается в 70 раз быстрее варианта «Дельта».

«Время удвоения случаев составляет 2-3 дня, что приводит к быстрому увеличению числа случаев. При этом, промежуточные предварительные исследования показывают, что ревакцинация восстанавливает защиту от тяжелых форм заболеваний, госпитализаций и смертей до 70%», - отметила Ажар Гиният.

Ранее сообщалось, что эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции ухудшилась в Казахстане.