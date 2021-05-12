Причину смерти выпавшего из окна акимата мужчины назвали в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде назвали причины гибели 37-летнего рабочего, который выпал из окна городского акимата, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Расследованием несчастного случая занималась специальная комиссия, созданная управлением по инспекции труда Карагандинской области.

«По факту смертельного несчастного случая, который произошел с работником ГУ «Аппарат акима города Караганды», проведено специальное расследование. Комиссией были установлены следующие причины: неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в отсутствии должного контроля со стороны работодателя, и грубая неосторожность пострадавшего, выразившаяся в том, что им не были соблюдены требования инструкций по охране труда и технике безопасности», - сообщили в ведомстве.

Результаты работы комиссии направлены в полицию. В управлении по инспекции труда региона добавили, что правоохранительные органы примут соответствующее решение согласно законодательству РК.

Напомним, 19 апреля из окна на четвертом этаже акимата Караганды выпал 37-летний рабочий. Он скончался до приезда скорой медицинской помощи.