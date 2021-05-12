Причину смерти выпавшего из окна акимата мужчины назвали в Караганде
Расследованием несчастного случая занималась специальная комиссия, созданная управлением по инспекции труда Карагандинской области.
«По факту смертельного несчастного случая, который произошел с работником ГУ «Аппарат акима города Караганды», проведено специальное расследование. Комиссией были установлены следующие причины: неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в отсутствии должного контроля со стороны работодателя, и грубая неосторожность пострадавшего, выразившаяся в том, что им не были соблюдены требования инструкций по охране труда и технике безопасности», - сообщили в ведомстве.
Результаты работы комиссии направлены в полицию. В управлении по инспекции труда региона добавили, что правоохранительные органы примут соответствующее решение согласно законодательству РК.
Напомним, 19 апреля из окна на четвертом этаже акимата Караганды выпал 37-летний рабочий. Он скончался до приезда скорой медицинской помощи.