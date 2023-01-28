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Причину смерти сенатора Гульмиры Каримовой назвали в Минздраве

28 Января 2023, 16:56
Причину смерти сенатора Гульмиры Каримовой назвали в Минздраве

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В связи со скоропостижной смертью сенатора Гульмиры Каримовой состоялось предварительное заключение судебно-медицинской экспертизы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления общественного здравоохранения, отвечая на запрос корреспондента МИА «Казинформ».

«Согласно предварительному заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти является сердечный приступ (острый инфаркт миокарда). Диагноз анафилактического шока не подтвержден. Скорая помощь прибыла к пациенту за 5 минут. К моменту прибытия медиков больной не подавал признаков жизни: дыхание остановилось, пульса не было. Были проведены реанимационные мероприятия, но результата от этого не было», - сообщили в управлении.

Ранее сообщалось, что на 46-м году жизни скоропостижно ушла из жизни сенатор Гульмира Каримова.


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