РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:57, 29 Июнь 2021 | GMT +6

    Причину смерти найденного в парке льва назвали в Караганде

    None
    None
    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Установлена причина гибели льва, похороненного в парке Караганды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам ветеринаров, лев, найденный в парке, был щенком африканского льва в возрасте 10 месяцев. Он жил в Карагандинском контактном зоопарке. Владельцы дали ему кличку Марс. Вскрытие показало, что лев умер от инфекционного заболевания. Более того, выяснилось, что до этого момента его владелец обращался к ветеринарам. Также имеется ветеринарный паспорт животного, все необходимые справки, в том числе записи о профилактических мерах.

    «15 июня животное заболело, лечебные мероприятия провела частная ветеринарная клиника. Несмотря на проведенное лечение, животное погибло 22 июня. После обнаружения тела льва по письменному предписанию Михайловского отдела полиции в частной ветеринарной клинике было проведено патологоанатомическое вскрытие туши. По результатам исследования было установлено, что при жизни животное страдало инфекционным заболеванием, как панлейкопения. Об этом говорит состояние толстого отдела кишечника, брыжейки и жидкости в брюшной полости. Существует прямая связь между заболеваемостью и смертностью», - сообщили в Карагандинской областной территориальной инспекции ветеринарного контроля и надзора

    После вскрытия труп животного вывезли в скотомогильник и утилизировали в яме Беккари. Сейчас полиция выясняет причины, почему хозяин льва похоронил его в парке. По окончании расследования владелец животного может быть привлечен к административной ответственности за несообщение о смерти животного в орган санитарного контроля и надзора.

    Напомним, 25 июня полицейские обнаружили тело мертвого льва в Центральном парке Караганды.


    Теги:
    МВД РК Регионы Казахстана Экология Карагандинская область Главная Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 10:31
    Шымкентские чиновники похитили из бюджета 1,1 млрд тенге и купили элитное жилье в Астане
    Сегодня, 10:25
    Золотую медаль Азиады завоевали казахстанские гребцы
    Сегодня, 10:21
    26 неплательщиков алиментов привлекли к уголовной ответственности в Мангистауской области
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!