Причину смерти найденного в парке льва назвали в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Установлена причина гибели льва, похороненного в парке Караганды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам ветеринаров, лев, найденный в парке, был щенком африканского льва в возрасте 10 месяцев. Он жил в Карагандинском контактном зоопарке. Владельцы дали ему кличку Марс. Вскрытие показало, что лев умер от инфекционного заболевания. Более того, выяснилось, что до этого момента его владелец обращался к ветеринарам. Также имеется ветеринарный паспорт животного, все необходимые справки, в том числе записи о профилактических мерах.

«15 июня животное заболело, лечебные мероприятия провела частная ветеринарная клиника. Несмотря на проведенное лечение, животное погибло 22 июня. После обнаружения тела льва по письменному предписанию Михайловского отдела полиции в частной ветеринарной клинике было проведено патологоанатомическое вскрытие туши. По результатам исследования было установлено, что при жизни животное страдало инфекционным заболеванием, как панлейкопения. Об этом говорит состояние толстого отдела кишечника, брыжейки и жидкости в брюшной полости. Существует прямая связь между заболеваемостью и смертностью», - сообщили в Карагандинской областной территориальной инспекции ветеринарного контроля и надзора

После вскрытия труп животного вывезли в скотомогильник и утилизировали в яме Беккари. Сейчас полиция выясняет причины, почему хозяин льва похоронил его в парке. По окончании расследования владелец животного может быть привлечен к административной ответственности за несообщение о смерти животного в орган санитарного контроля и надзора.

Напомним, 25 июня полицейские обнаружили тело мертвого льва в Центральном парке Караганды.