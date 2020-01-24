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Причину смерти казахстанского бизнесмена в Испании объяснили в МИД РК
24 Января 2020 17:33
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Смерть казахстанского бизнесмена в Испании прокомментировали в Министерстве иностранных дел РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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Ранее испанские СМИ сообщили, что гражданина Казахстана нашли мертвым . Им оказался экс-почетный консул Словакии в РК, казахстанский бизнесмен Марат Сабалаков.
«Наш консул выехал на место происшествия, это 500 километров от Мадрида. Испанские полицейские провели расследование. Смерть наступила от ненасильственной причины, у него была болезнь, от которой тот умер. Родственники уведомлены, тело привезут в течение двух, трех дней», - сказал официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров журналистам на брифинге.
Ключевые слова: МИД РК,
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