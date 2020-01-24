Причину смерти казахстанского бизнесмена в Испании объяснили в МИД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Смерть казахстанского бизнесмена в Испании прокомментировали в Министерстве иностранных дел РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее испанские СМИ сообщили, что гражданина Казахстана нашли мертвым . Им оказался экс-почетный консул Словакии в РК, казахстанский бизнесмен Марат Сабалаков.

«Наш консул выехал на место происшествия, это 500 километров от Мадрида. Испанские полицейские провели расследование. Смерть наступила от ненасильственной причины, у него была болезнь, от которой тот умер. Родственники уведомлены, тело привезут в течение двух, трех дней», - сказал официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров журналистам на брифинге.