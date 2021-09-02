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    09:28, 02 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Причину скачка цен на картофель и морковь назвали в Нацбанке

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Рост продовольственной инфляции по итогам 8 месяцев текущего года составил 11,4%. Об этом сообщил председатель Национального банка РК Ерболат Досаев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Главой государства в Послании отмечено возросшее влияние немонетарных факторов, в особенности, цен на продовольствие. Рост продовольственной инфляции по итогам 8 месяцев текущего года составил 11,4% в результате регулярных дисбалансов на отдельных рынках, несмотря на формальное покрытие потребности внутренним производством. Показательным примером этого года является нехарактерный для летних месяцев скачок цен на картофель и морковь из-за их бесконтрольного экспорта в межсезонье и вследствие этого создания дефицита на внутреннем рынке», - сказал Ерболат Досаев.

    Глава Нацбанка добавил, что на основании вышеуказанных факторов для реализации поручения Президента основной упор в борьбе с ростом цен на продовольствие Правительством и акимами должен быть сделан на полноценном насыщении внутреннего рынка с учетом баланса производства, экспорта и импорта товаров.

    Ранее ЕрболатДосаев рассказал, что будет сделано для возвращения инфляции в целевой коридор 4-6% в 2022 году.

    «В целях реализации Послания Главы государства народу Казахстана, озвученного 1 сентября текущего года, основное внимание Национального банка совместно с Правительством будет уделено возвращению инфляции в целевой коридор 4-6% в 2022 году», - пояснил Ерболат Досаев.


    Теги:
    Правительство Нацбанк Казахстана Правительство РК Цены и тарифы Главная Экономика
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