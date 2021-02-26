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    17:00, 26 Февраль 2021 | GMT +6

    Причину схода с рельсов 22 вагонов в Актюбинской области выяснит спецкомиссия

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Причину схода 22 вагонов на станции Улпан участка Шалкар-Сексеул Актюбинского отделения дороги выяснит специально созданная комиссия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «Қазақстан темір жолы».

    26 февраля 2021 года в 11:20 на железнодорожной станции Улпан Актюбинской области при следовании грузового поезда допущен сход с рельсов 22-х цистерн с топливом.

    В результате происшествия, движение по участку временно приостановлено, повреждены железнодорожное полотно и подвижной состав, имеется течь груза (бензин), нарушен габарит для пропуска поездов по соседним путям.

    Жертв и пострадавших нет.

    «На место происшествия, для ликвидации последствий немедленно были направлены специальные восстановительные поезда со станций Кандыагаш, Шалкар и Сексеул.

    Задержан пассажирский поезд № 42 сообщением «Атырау - Алматы» на прилегающей станции Жем. Для выяснения причин происшествия создана специальная комиссия АО «НК «ҚТЖ», - пояснили в пресс-службе АО «НК «ҚТЖ».


    Теги:
    Регионы Казахстана Происшествия, ЧС КТЖ Происшествия Актюбинская область
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