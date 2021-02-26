Причину схода с рельсов 22 вагонов в Актюбинской области выяснит спецкомиссия
26 февраля 2021 года в 11:20 на железнодорожной станции Улпан Актюбинской области при следовании грузового поезда допущен сход с рельсов 22-х цистерн с топливом.
В результате происшествия, движение по участку временно приостановлено, повреждены железнодорожное полотно и подвижной состав, имеется течь груза (бензин), нарушен габарит для пропуска поездов по соседним путям.
Жертв и пострадавших нет.
«На место происшествия, для ликвидации последствий немедленно были направлены специальные восстановительные поезда со станций Кандыагаш, Шалкар и Сексеул.
Задержан пассажирский поезд № 42 сообщением «Атырау - Алматы» на прилегающей станции Жем. Для выяснения причин происшествия создана специальная комиссия АО «НК «ҚТЖ», - пояснили в пресс-службе АО «НК «ҚТЖ».