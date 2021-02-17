Причину роста смертности от онкозаболеваний в РК назвали депутаты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Высокую смертность от онкологических заболеваний в Казахстане отмечают депутаты Мажилиса Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На открытии первой сессии Парламента Республики Казахстан VII созыва Глава государства отметил, что особую роль играет развитие превентивной медицины, основанной на профилактике и ранней диагностике заболеваний. На встречах с избирателями неоднократно поднимался вопрос прохождения ранней диагностики. Одной из самых острых проблем в Казахстане была и остается высокая смертность от онкологических заболеваний. За прошедший год умерло 14 150 человек», - отметила депутат Лариса Павловец, озвучивая запрос от группы депутатов в адрес министра здравоохранения РК.

Депутат отметила, что, изучив ответы на запросы депутатов Мажилиса прошлого созыва о пересмотре скрининга ранней выявляемости онкозаболеваний, приходишь к неутешительному выводу - к сожалению, проблема не была окончательно решена и до сих пор остается открытой. Несмотря на выделенные бюджетные средства, ранняя диагностика не осуществлена в максимальном объеме, и поэтому распознавание онкопатологии происходит на поздних стадиях. Расходы, таким образом, переходят уже на лечение запущенной болезни, имеющей стопроцентно летальный исход.

«В 2020 году было выделено около 11,3 млрд. тенге, из которых освоено лишь 70%. И здесь уполномоченному органу не стоит ссылаться на причину неосвоения - пандемию коронавируса, так как режим ЧС вводился на ограниченный период времени. В стратегическом плане министерства ставилась задача достижения целевого индикатора - 27,4% от общего числа подлежащих скринингу, фактически выполнено - 25,5%. То есть даже столь низко установленная планка не была достигнута», - пояснила Лариса Павловец.

Кроме этого было отмечено, что в восьми регионах страны этот показатель еще ниже на 3-5%. «Причины этого, кроются в недостаточном охвате населения скринингом, низкой информированности, отсутствии кабинетов, дефиците кадров в поликлинике - несмотря на обеспеченность врачами-онкологами в целом по стране. Иными словами, не до конца отрегулирован государственно-административный механизм, в итоге констатируем рост смертности. При этом уполномоченный орган отчитывается о создании всех условий для скрининга, который фактически не работает в полной мере», -резюмировала мажилисмен.



